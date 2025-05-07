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全家霜淇淋限時3天買1送1！玫瑰花造型霜淇淋限店登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
因應母親節到來，全家便利商店於北、中、南共7間Fami!ce品牌體驗店推出限定的「玫瑰造型霜淇淋」，淡黃花瓣層層堆疊，優雅迷人，搭配與BBQ炸雞聯名的蜂蜜柚橘與經典的莊園牛奶雙口味，浪漫又甜蜜，數量有限售完為止。圖／全家便利商店提供
因應母親節到來，全家便利商店於北、中、南共7間Fami!ce品牌體驗店推出限定的「玫瑰造型霜淇淋」，淡黃花瓣層層堆疊，優雅迷人，搭配與BBQ炸雞聯名的蜂蜜柚橘與經典的莊園牛奶雙口味，浪漫又甜蜜，數量有限售完為止。圖／全家便利商店提供

母親節即將到來，全家便利商店精心準備限定甜點與多項促銷活動，5月9日至5月11日限時3天Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋同商品享買一送一優惠；並於全台7間Fami!ce霜淇淋品牌體驗店推出超商首見「玫瑰造型霜淇淋」，甜蜜夢幻造型成為母親節最吸睛的打卡亮點；同一期間「全家」APP「隨買跨店取」推出Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵、Let’s Tea 40元／55元／65元系列飲品組合520元的心動價，優惠下殺最低62折起。另於指定「全家」店舖還能買到康乃馨花束，可透過APP「地圖趣」查詢販售店點，用109元打造溫馨儀式感。

「全家」特別在北、中、南共7間Fami!ce品牌體驗店推出母親節限定的「玫瑰造型霜淇淋」，由日本技術指導，為超商霜淇淋首見的玫瑰花造型；淡黃花瓣層層堆疊，優雅迷人，搭配與BBQ炸雞聯名的蜂蜜柚橘與經典的莊園牛奶雙口味，清爽不膩的口感是親子共享、拍照打卡的最佳選擇，數量有限、售完為止。

5月9日至5月11日於全台「全家」購買Fami!ce霜淇淋（49元系列）、喝的霜淇淋，不限口味皆享同商品買一送一優惠。

5月8日起於指定「全家」店舖限量販售康乃馨花束，每束售價109元，簡約優雅又價格實惠，可透過APP「地圖趣」查詢販售店點，售完為止。

迎接周末及溫馨佳節到來，5月9日至5月11日限時3天「全家」APP「隨買跨店取」推出Let’s Café大杯特濃美式14杯520元、大杯特濃拿鐵12杯520元（冰熱不限，每人限購兩組，可兌換至9月30日）；Let’s Tea也推出40元／55元／65元共3組系列優惠，520元就能一次購足最多21杯Let's Tea 40元茶飲；系列折扣最低達62折起。

此外，5月9日至5月11日限時推出「康康五」活動，集結5款人氣商品祭出驚喜折扣，包含Fami!ce霜淇淋（49元系列）與喝的霜淇淋、桂冠冰菓室水蜜桃石榴雪酪、百吉xCoCo奶茶三兄弟雪糕、可口可樂纖維＋等，均享同品項買一送一優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

因應母親節到來，全家便利商店於北、中、南共7間Fami!ce品牌體驗店推出限定的「玫瑰造型霜淇淋」，淡黃花瓣層層堆疊，優雅迷人，搭配與BBQ炸雞聯名的蜂蜜柚橘與經典的莊園牛奶雙口味，浪漫又甜蜜，數量有限售完為止。圖／全家便利商店提供
因應母親節到來，全家便利商店於北、中、南共7間Fami!ce品牌體驗店推出限定的「玫瑰造型霜淇淋」，淡黃花瓣層層堆疊，優雅迷人，搭配與BBQ炸雞聯名的蜂蜜柚橘與經典的莊園牛奶雙口味，浪漫又甜蜜，數量有限售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」5月9日至5月11日限時3天推出Let’s Café大杯特濃美式14杯520元、大杯特濃拿鐵12杯520元（冰熱不限，每人限購兩組，可兌換至9月30日）；Let’s Tea也推出3組系列優惠，520元就能一次購足最多21杯Let’s Tea 40元茶飲，折扣最低達62折起。圖／全家便利商店提供
全家便利商店APP「隨買跨店取」5月9日至5月11日限時3天推出Let’s Café大杯特濃美式14杯520元、大杯特濃拿鐵12杯520元（冰熱不限，每人限購兩組，可兌換至9月30日）；Let’s Tea也推出3組系列優惠，520元就能一次購足最多21杯Let’s Tea 40元茶飲，折扣最低達62折起。圖／全家便利商店提供
5月8日起全家便利商店於指定店舖限量販售康乃馨花束，每束售價109元，售完為止。圖／全家便利商店提供
5月8日起全家便利商店於指定店舖限量販售康乃馨花束，每束售價109元，售完為止。圖／全家便利商店提供

母親節 霜淇淋 520

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