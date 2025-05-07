壽司郎「生食活鮑魚」現切上桌！還吃得到「和海拉麵」

日本人氣迴轉壽司品牌壽司郎，自5月7日至5月25日推出全新「壽司郎匠心嚴選」限時企劃，其中還使用連鎖壽司少使用的「韓國活體鮑魚」入饌，還有黑鮪魚、北海道帆立貝、鹿兒島黃尾鰤等食材，為消費者帶來鮮明的時令滋味。

壽司郎本次推出的「生食活鮑魚」，選用韓國莞島的頂級鮑魚，活體直送至店內後於現場清洗、去殼、切片，帶來緊實爽脆的彈牙口感，每份80元，每日限量供應。「日本海產帶頭甜蝦」則使用整尾甜蝦連殼急速冷凍保存，經手工剝殼後將蝦頭酥炸至金黃，搭配蝦身製成的甜蝦壽司一同享用，層次豐富，每份80元。「奢華黑鮪魚中腹海苔包」選用油脂均衡的黑鮪魚中腹為主角，帶來細緻的口感與風味，每份120元。

除此之外，本次還推出「蔥花洋蔥醃漬鰹魚」、「台灣產海鱺」、「生薑醃漬秋刀魚」、「昆布漬宗八鰈魚」、「塔塔醬酥炸特大帆立貝」、「蕃茄鮭魚生菜包」、「番茄鮮蝦生菜包」等多種品項，5月15日還將推出「黃鮪鰤」，選用日本鹿兒島產的黃尾鰤，油脂比例適中，肉質緊實鮮甜，每份80元。