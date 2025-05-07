捕捉日出日落的魔幻時刻光芒！2025香奈兒夏季限量彩妝

香奈兒（CHANEL）自即日起推出由Cometes Collective全球彩妝創作夥伴的彩妝藝術家Valentina Li攜手香奈兒彩妝創意工作室以「金燦時刻（Golden Hour）」為靈感的「2025香奈兒夏季限量彩妝系列」，以溫暖愉悅的夏日色調，捕捉日昇日落時的炫目光芒，營造出一整天金燦明亮的活力氛圍。

Valentina Li從城市日出與日落時陽光層層變化的微妙光影汲取靈感，設計出一系列柔和明亮的色選，從炫彩古銅至艷麗鮮紅色調，展現對比之美，呼應本季妝容風格主軸：綻放彷彿沐浴於太陽餘暉下般的健康光采與極致燦亮。

限量發行的「香奈兒光燦雙色頰彩盤」，共兩款色選，內含雙色頰彩，搭配獨家浮雕盤面設計，令人聯想起夕陽灑落地平線的日落美景。「晨曦」為緞光嫩粉與光澤玫瑰金打亮；「曙光」則是霧橘與古銅色打亮，均以輕盈配方與珠光粒子營造融合肌膚的透亮光感妝容，兩款色選的每個色調皆可單獨塗抹或隨心疊擦，自由創造柔和唯美到璀璨虹光等多種妝效，玩轉光澤對比。

黎明與餘暉的繽紛色調啟發的「香奈兒時尚裸光立體眼彩盤 燦爛」，色選包含玫瑰金打亮、明亮古銅橘、柔霧木玫瑰、柔霧藕紫棕、緞光溫柔珊瑚橘等，集結低調自然與奢華精緻的粉色及橘色調，重新演繹香奈兒經典單品。限量推出的「香奈兒原生美肌精萃凝凍粉餅 SPF 30 / PA+++ 金燦限定版」，是換上新裝的經典，布套繪有品牌標誌及金燦夕陽。