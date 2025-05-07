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捕捉日出日落的魔幻時刻光芒！2025香奈兒夏季限量彩妝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2025香奈兒夏季限量彩妝系列。圖／香奈兒提供
2025香奈兒夏季限量彩妝系列。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）自即日起推出由Cometes Collective全球彩妝創作夥伴的彩妝藝術家Valentina Li攜手香奈兒彩妝創意工作室以「金燦時刻（Golden Hour）」為靈感的「2025香奈兒夏季限量彩妝系列」，以溫暖愉悅的夏日色調，捕捉日昇日落時的炫目光芒，營造出一整天金燦明亮的活力氛圍。

Valentina Li從城市日出與日落時陽光層層變化的微妙光影汲取靈感，設計出一系列柔和明亮的色選，從炫彩古銅至艷麗鮮紅色調，展現對比之美，呼應本季妝容風格主軸：綻放彷彿沐浴於太陽餘暉下般的健康光采與極致燦亮。

限量發行的「香奈兒光燦雙色頰彩盤」，共兩款色選，內含雙色頰彩，搭配獨家浮雕盤面設計，令人聯想起夕陽灑落地平線的日落美景。「晨曦」為緞光嫩粉與光澤玫瑰金打亮；「曙光」則是霧橘與古銅色打亮，均以輕盈配方與珠光粒子營造融合肌膚的透亮光感妝容，兩款色選的每個色調皆可單獨塗抹或隨心疊擦，自由創造柔和唯美到璀璨虹光等多種妝效，玩轉光澤對比。

黎明與餘暉的繽紛色調啟發的「香奈兒時尚裸光立體眼彩盤 燦爛」，色選包含玫瑰金打亮、明亮古銅橘、柔霧木玫瑰、柔霧藕紫棕、緞光溫柔珊瑚橘等，集結低調自然與奢華精緻的粉色及橘色調，重新演繹香奈兒經典單品。限量推出的「香奈兒原生美肌精萃凝凍粉餅 SPF 30 / PA+++ 金燦限定版」，是換上新裝的經典，布套繪有品牌標誌及金燦夕陽。

「香奈兒COCO晶亮水唇膏」推出四款柔和限量新色選，包括光澤金粉杏的#262暮光、赭粉色的#264夕陽、光澤淺桃粉的#266晚霞、以及閃耀金磚紅的#268餘暉。「香奈兒時尚釉光指甲油」則在今夏迎來活力橘紅色的#367焰紅與溫柔緞光金的#365金燦兩款限量新色。

香奈兒原生美肌精萃凝凍粉餅 SPF 30 PA+++ 金燦限定版，3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒原生美肌精萃凝凍粉餅 SPF 30 PA+++ 金燦限定版，3,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒光燦雙色頰彩盤 晨曦 限量發行，2,460元。圖／香奈兒提供
香奈兒光燦雙色頰彩盤 晨曦 限量發行，2,460元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO晶亮水唇膏 #268餘暉 限量發行，1,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO晶亮水唇膏 #268餘暉 限量發行，1,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光立體眼彩盤 燦爛，2,810元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚裸光立體眼彩盤 燦爛，2,810元。圖／香奈兒提供
2025香奈兒夏季限量彩妝系列即日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。圖／香奈兒提供
2025香奈兒夏季限量彩妝系列即日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。圖／香奈兒提供
香奈兒夏季限量彩妝系列今年以日出與日落的微妙光影汲取靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒夏季限量彩妝系列今年以日出與日落的微妙光影汲取靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #367焰紅 限量發行，1,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒時尚釉光指甲油 #367焰紅 限量發行，1,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒光燦雙色頰彩盤 曙光 限量發行，2,460元。圖／香奈兒提供
香奈兒光燦雙色頰彩盤 曙光 限量發行，2,460元。圖／香奈兒提供

彩妝 香奈兒

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