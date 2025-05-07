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假冒停車費欠款通知詐騙 遠通電收2絕招避免受害
近期有不肖詐騙集團冒用遠通電收名義，透過簡訊或email發送假冒的停車費欠費通知，甚至連機車車主都成受害對象，遠通電收今指出2大防詐原則，若收到「未提供車號」的欠費通知，一律視為詐騙訊息，另申辦eTag停車扣繳服務，不僅可避免欠款，也不會收到任何催繳通知。
遠通電收表示，近期詐騙手法多以「ETC停車費扣款失敗」為由，誘導民眾點擊附帶的繳費連結或偽冒網站頁面，藉此騙取信用卡資訊並盜刷。
遠通電收指出，民眾若收到簡訊或email中「開頭未顯示車號」且「內含繳費連結」，應立即提高警覺，建議透過遠通電收管道查證，包含下載ETC App或uTagGO App查詢停車紀錄，或撥打客服專線（02）7716-1998，或加入LINE官方帳號（ID：@etag）進行查詢確認，避免受騙。
另外，遠通電收也建議，民眾可申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」2項服務，讓通行費與停車費皆可設定信用卡自動扣款，只要卡片有效，幾乎不會產生欠費，一旦收到催繳通知便可辨識為詐騙，直接刪除最安心。
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