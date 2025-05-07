快訊

纏訟23年成功翻案！后豐大橋女教師墜橋亡 男友及友人無罪確定

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

頭旗車又被「粉紅超跑」海放 直播人員：真的走到要哭

聽新聞
0:00 / 0:00

假冒停車費欠款通知詐騙 遠通電收2絕招避免受害

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
申辦「eTag停車扣繳」，停車費會自動代扣，不會欠費便不怕詐騙。圖／遠通電收提供
申辦「eTag停車扣繳」，停車費會自動代扣，不會欠費便不怕詐騙。圖／遠通電收提供

近期有不肖詐騙集團冒用遠通電收名義，透過簡訊或email發送假冒的停車費欠費通知，甚至連機車車主都成受害對象，遠通電收今指出2大防詐原則，若收到「未提供車號」的欠費通知，一律視為詐騙訊息，另申辦eTag停車扣繳服務，不僅可避免欠款，也不會收到任何催繳通知。

遠通電收表示，近期詐騙手法多以「ETC停車費扣款失敗」為由，誘導民眾點擊附帶的繳費連結或偽冒網站頁面，藉此騙取信用卡資訊並盜刷。

遠通電收指出，民眾若收到簡訊或email中「開頭未顯示車號」且「內含繳費連結」，應立即提高警覺，建議透過遠通電收管道查證，包含下載ETC App或uTagGO App查詢停車紀錄，或撥打客服專線（02）7716-1998，或加入LINE官方帳號（ID：@etag）進行查詢確認，避免受騙。

另外，遠通電收也建議，民眾可申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」2項服務，讓通行費與停車費皆可設定信用卡自動扣款，只要卡片有效，幾乎不會產生欠費，一旦收到催繳通知便可辨識為詐騙，直接刪除最安心。

「未提供車號」的通行費或停車費催繳通知，均屬詐騙，請勿理會並立即刪除。圖／遠通電收提供
「未提供車號」的通行費或停車費催繳通知，均屬詐騙，請勿理會並立即刪除。圖／遠通電收提供

eTag 停車費 詐騙集團

延伸閱讀

連詐騙集團也遭殃！ 車手高雄街頭遭搶劫3百萬元詐款

貪605元不繳停車費 男停在車格外被抓包遭移送罰2萬

臺銀走入校園防詐宣導 提升學子識詐觀念

台南男欠稅530筆逾期不繳 持分土地被查封立馬繳清欠款

相關新聞

網紅揪團15日西葡遊雷爆 自購機票無法退「被迫出國」

暑假旅遊季將至，有新竹市民參加網紅領隊規畫的西葡15日深度旅遊團，但卻因未簽訂旅遊契約且行程細節不明，導致旅遊品質嚴重與...

New Balance五年一遇手工經典 鞋皇「1300」開賣資訊

隨著New Balance五月年度盛事「Grey Days」到來，推出暌違五年的傳奇鞋款「1300JP」。每五年復刻一次...

母親節限時快閃優惠！2025全新Acer哥本哈根前開式行李箱限時開搶

溫馨的母親節即將來臨，還在煩惱要送媽媽什麼禮物才夠貼心又實用？趁著母親節和月底即將登場的端午連假，正是帶著家人朋友出遊、放鬆充電的好時機。宏碁集團Acer Fashion 全新推出的 2025 年「哥本哈根前開式行李箱」，以五款質感新色亮眼登場，結合大容量靈活收納、滑順安靜的萬向輪設計，讓媽媽出行不費力，旅程更輕鬆自在。五月限定母親節回饋組，獻給旅途中最溫柔堅毅的她，讓心意隨行，更顯質感。

全家霜淇淋限時3天買1送1！玫瑰花造型霜淇淋限店登場

母親節即將到來，全家便利商店精心準備限定甜點與多項促銷活動，5月9日至5月11日限時3天Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋...

壽司郎「生食活鮑魚」現切上桌！還吃得到「和海拉麵」

日本人氣迴轉壽司品牌壽司郎，自5月7日至5月25日推出全新「壽司郎匠心嚴選」限時企劃，其中還使用連鎖壽司少使用的「韓國活...

捕捉日出日落的魔幻時刻光芒！2025香奈兒夏季限量彩妝

香奈兒（CHANEL）自即日起推出由Cometes Collective全球彩妝創作夥伴的彩妝藝術家Valentina ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。