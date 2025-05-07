快訊

前特派漫談／美國總統的挑戰者 揭白宮隨行記者團面紗

印度「辛杜爾行動」復仇！砲轟巴基斯坦已19死，兩大核武國衝突升溫？

街上驚見發光神獸「全身每根毛都在閃耀」 萬人朝聖看呆：會走路的金條

聽新聞
0:00 / 0:00

朴寶劍為「Good Boy」暖身 好男孩私服穿搭BTS Jin也迷

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
朴寶劍以俐落剪裁短版法蘭絨外套完美勾勒出挺拔的身形。圖／CELINE提供
朴寶劍以俐落剪裁短版法蘭絨外套完美勾勒出挺拔的身形。圖／CELINE提供

挾「苦盡柑來」的超人氣，男星朴寶劍新作品「Good Boy」即將上檔，可說是今年上半年人氣最旺的韓國男演員之一，他的一舉一動與私服穿搭也格外受到矚目。身為CELINE品牌大使的他，率先穿上了品牌2025夏季系列男裝，以青春學院風與搖滾態度，演繹1920年代英倫貴族風格。包括BTS成員Jin、男團TWS成員道勳（DOHOON）、申惟（SHINYU）也都在不同場合詮釋了CELINE男裝的隨興鬆弛感與高級感的完美平衡。

CELINE 2025夏季男裝系列將目光回望英國版的「咆哮的二十年代」，從經典羊毛棒球外套、鬆身格紋襯衫到灰色寬鬆連帽衫，每一套穿搭都散發出濃厚的青春氣息；而皮革外套、丹寧套裝等造型，則呼應過往設計中常見的搖滾時尚美學，以率性不羈的風格，詮釋男士穿搭更多元的可能性。無論是正式場合或日常搭配，皆能輕鬆展現CELINE男裝「帥氣卻不張揚」的獨特氣質。

在設計風格之外，CELINE的高級簡潔感，來自於品牌能精準拿捏剪裁廓形與細節的講究，例如短版外套能巧妙拉下身比例，賦予整體造型更加修長高挑的視覺效果，而皮革外套與丹寧套裝恰到好處的修身剪裁，凸顯了肩膀輪廓與腰線，展現男性力量感同時保有瀟灑不羈的時尚態度。

TRIOMPHE CANVAS標誌印花及牛皮革背包，90,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE CANVAS標誌印花及牛皮革背包，90,000元。圖／CELINE提供
LION TEDDY羊毛法蘭絨外套，17萬5,000元。圖／CELINE提供
LION TEDDY羊毛法蘭絨外套，17萬5,000元。圖／CELINE提供
韓國男團TWS成員申惟演繹CELINE 2025夏季男裝系列。圖／CELINE提供
韓國男團TWS成員申惟演繹CELINE 2025夏季男裝系列。圖／CELINE提供
朴寶劍演繹CELINE經典棒球外套搭配修身長褲。圖／CELINE提供
朴寶劍演繹CELINE經典棒球外套搭配修身長褲。圖／CELINE提供
朴寶劍演繹CELINE 2025夏季男裝系列。圖／CELINE提供
朴寶劍演繹CELINE 2025夏季男裝系列。圖／CELINE提供
TRIOMPHE CANVAS標誌印花及牛皮革水桶包，69,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE CANVAS標誌印花及牛皮革水桶包，69,000元。圖／CELINE提供
斜紋羊毛外套，99,000元。圖／CELINE提供
斜紋羊毛外套，99,000元。圖／CELINE提供
BTS Jin演繹CELINE經典皮衣。圖／CELINE提供
BTS Jin演繹CELINE經典皮衣。圖／CELINE提供
TRIOMPHE TEDDY TRAIL水洗牛仔布皮革衣袖拼接外套，12萬元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE TEDDY TRAIL水洗牛仔布皮革衣袖拼接外套，12萬元。圖／CELINE提供
朴寶劍以格紋襯衫輕鬆詮釋不造作卻極具質感的法式時尚態度。圖／CELINE提供
朴寶劍以格紋襯衫輕鬆詮釋不造作卻極具質感的法式時尚態度。圖／CELINE提供
TEDDY TRIOMPHE質感羊毛外套，11萬元。圖／CELINE提供
TEDDY TRIOMPHE質感羊毛外套，11萬元。圖／CELINE提供
韓國男團TWS成員道勳演繹CELINE 2025夏季男裝系列。圖／CELINE提供
韓國男團TWS成員道勳演繹CELINE 2025夏季男裝系列。圖／CELINE提供
TRIOMPHE針織棉開衫，66,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE針織棉開衫，66,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE壓花牛皮革背包，11萬元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE壓花牛皮革背包，11萬元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE CANVAS標誌印花及牛皮革小型斜揹包，69,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE CANVAS標誌印花及牛皮革小型斜揹包，69,000元。圖／CELINE提供
迷你TRIOMPHE CANVAS標誌印花及牛皮革波士頓包，59,000元。圖／CELINE提供
迷你TRIOMPHE CANVAS標誌印花及牛皮革波士頓包，59,000元。圖／CELINE提供

BTS CELINE 外套 朴寶劍 穿搭

延伸閱讀

百想漏網鏡頭／邊佑錫、金惠奫「私下小情侶互動」連朱智勛都在嗑　3大CP合體根本CP粉天堂

百想／等了10年！惠利、朴寶劍「澤善CP」百想同框 網暴動喊：原地結婚！

百想／金泰梨擊敗IU奪視后　朱智勛「外傷重症」擒視帝

所有人等他長大！「男神御用童星」文佑鎮是全A學霸　考前1天還拍戲照拿校排第8

相關新聞

網紅揪團15日西葡遊雷爆 自購機票無法退「被迫出國」

暑假旅遊季將至，有新竹市民參加網紅領隊規畫的西葡15日深度旅遊團，但卻因未簽訂旅遊契約且行程細節不明，導致旅遊品質嚴重與...

朴寶劍為「Good Boy」暖身 好男孩私服穿搭BTS Jin也迷

挾「苦盡柑來」的超人氣，男星朴寶劍新作品「Good Boy」即將上檔，可說是今年上半年人氣最旺的韓國男演員之一，他的一舉...

黃仁勳導航！十大美食聲量地圖2.0

輝達CEO每次回台必訪的爆紅阿婆水果攤竟只排第五名！花娘小館、喜相逢麵館、富霸王豬腳...你也跟著朝聖過了嗎？

南法夢幻天色下 Diorexquis高級珠寶極致工藝流轉四季

法國精品品牌Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。該系列由Dior珠寶創意總監Victoire d...

海陸大餐一「手」滿足？帝舵獻新色碧灣碳纖計時限定款

一種設計如何同時滿足兩種精神？TUDOR帝舵手表產品線中的Black Bay碧灣系列原本從潛水、海洋出發，近日品牌發表新...

母親節foodpanda會員日7折 Uber Eats指定商品買1送1

母親節將至，外送平台foodpanda與Uber Eats祭出專屬優惠，用美食與好禮寵愛媽媽，不論是精選餐點買1送1、生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。