聽新聞
0:00 / 0:00
朴寶劍為「Good Boy」暖身 好男孩私服穿搭BTS Jin也迷
挾「苦盡柑來」的超人氣，男星朴寶劍新作品「Good Boy」即將上檔，可說是今年上半年人氣最旺的韓國男演員之一，他的一舉一動與私服穿搭也格外受到矚目。身為CELINE品牌大使的他，率先穿上了品牌2025夏季系列男裝，以青春學院風與搖滾態度，演繹1920年代英倫貴族風格。包括BTS成員Jin、男團TWS成員道勳（DOHOON）、申惟（SHINYU）也都在不同場合詮釋了CELINE男裝的隨興鬆弛感與高級感的完美平衡。
CELINE 2025夏季男裝系列將目光回望英國版的「咆哮的二十年代」，從經典羊毛棒球外套、鬆身格紋襯衫到灰色寬鬆連帽衫，每一套穿搭都散發出濃厚的青春氣息；而皮革外套、丹寧套裝等造型，則呼應過往設計中常見的搖滾時尚美學，以率性不羈的風格，詮釋男士穿搭更多元的可能性。無論是正式場合或日常搭配，皆能輕鬆展現CELINE男裝「帥氣卻不張揚」的獨特氣質。
在設計風格之外，CELINE的高級簡潔感，來自於品牌能精準拿捏剪裁廓形與細節的講究，例如短版外套能巧妙拉下身比例，賦予整體造型更加修長高挑的視覺效果，而皮革外套與丹寧套裝恰到好處的修身剪裁，凸顯了肩膀輪廓與腰線，展現男性力量感同時保有瀟灑不羈的時尚態度。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言