朴寶劍為「Good Boy」暖身 好男孩私服穿搭BTS Jin也迷

挾「苦盡柑來」的超人氣，男星朴寶劍新作品「Good Boy」即將上檔，可說是今年上半年人氣最旺的韓國男演員之一，他的一舉一動與私服穿搭也格外受到矚目。身為CELINE品牌大使的他，率先穿上了品牌2025夏季系列男裝，以青春學院風與搖滾態度，演繹1920年代英倫貴族風格。包括BTS成員Jin、男團TWS成員道勳（DOHOON）、申惟（SHINYU）也都在不同場合詮釋了CELINE男裝的隨興鬆弛感與高級感的完美平衡。

CELINE 2025夏季男裝系列將目光回望英國版的「咆哮的二十年代」，從經典羊毛棒球外套、鬆身格紋襯衫到灰色寬鬆連帽衫，每一套穿搭都散發出濃厚的青春氣息；而皮革外套、丹寧套裝等造型，則呼應過往設計中常見的搖滾時尚美學，以率性不羈的風格，詮釋男士穿搭更多元的可能性。無論是正式場合或日常搭配，皆能輕鬆展現CELINE男裝「帥氣卻不張揚」的獨特氣質。