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南法夢幻天色下 Diorexquis高級珠寶極致工藝流轉四季
法國精品品牌Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。該系列由Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane融合「夢幻景致」、「精緻花束」與「奇幻盛宴」此三大象徵Dior精髓的經典主題，構思出一條前所未有的珠寶系列。晚宴上模特兒穿著女裝創意總監Maria Grazia Chiuri設計的服裝襯托Diorexquis系列珠寶走秀，其中部分服裝更是由品牌長期合作的印度Chanakya刺繡工坊精心打造。日本女星中谷美紀也以一襲黑色絲質禮服搭配Diorama & Diorigami高級珠寶項鍊、戒指與耳環到場欣賞此次Diorexquis系列高級珠寶發表。
Diorexquis高級珠寶系列透過珠寶表達Dior 對植物世界之美以及盛大慶典壯麗場景的熱愛，以量體感與層次體現出四季流轉之美，凝聚工坊的各種精彩技藝。例如多件珠寶採用「雙層寶石」（doublet technique）工藝製作，將蛋白石與縞瑪瑙或珍珠母貝等寶石相疊，營造出宛如天空或水面的千變萬化的色調。同時活用的還有彩繪玻璃琺瑯（plique-à-jour）工藝，將透明漆彩填入金屬鏤空的微型格框中，經多次燒製疊加，塑造出瑰麗且結構複雜的珠寶藝術作品，營造出夢幻般的光影交錯。
Victoire de Castellane進一步選用各色華麗的寶石鑲嵌將珠寶創作轉化成為童話般的景觀，並在雙層寶石與彩繪玻璃琺瑯工藝基礎下，在方寸間將英國畫家威廉透納（William Turner）畫筆下的天空，或莫內（Claude Monet）描繪的池塘意境濃縮於珠寶內，將珠寶藝術提升至如畫作般的境界：不論是項鍊、戒指、或耳環，所刻畫的場景完美捕捉了那些轉瞬即逝的魔幻時刻，交織出精緻動人的夢幻畫面。
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