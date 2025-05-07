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南法夢幻天色下 Diorexquis高級珠寶極致工藝流轉四季

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供

法國精品品牌Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。該系列由Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane融合「夢幻景致」、「精緻花束」與「奇幻盛宴」此三大象徵Dior精髓的經典主題，構思出一條前所未有的珠寶系列。晚宴上模特兒穿著女裝創意總監Maria Grazia Chiuri設計的服裝襯托Diorexquis系列珠寶走秀，其中部分服裝更是由品牌長期合作的印度Chanakya刺繡工坊精心打造。日本女星中谷美紀也以一襲黑色絲質禮服搭配Diorama & Diorigami高級珠寶項鍊、戒指與耳環到場欣賞此次Diorexquis系列高級珠寶發表。

Diorexquis高級珠寶系列透過珠寶表達Dior 對植物世界之美以及盛大慶典壯麗場景的熱愛，以量體感與層次體現出四季流轉之美，凝聚工坊的各種精彩技藝。例如多件珠寶採用「雙層寶石」（doublet technique）工藝製作，將蛋白石與縞瑪瑙或珍珠母貝等寶石相疊，營造出宛如天空或水面的千變萬化的色調。同時活用的還有彩繪玻璃琺瑯（plique-à-jour）工藝，將透明漆彩填入金屬鏤空的微型格框中，經多次燒製疊加，塑造出瑰麗且結構複雜的珠寶藝術作品，營造出夢幻般的光影交錯。

Victoire de Castellane進一步選用各色華麗的寶石鑲嵌將珠寶創作轉化成為童話般的景觀，並在雙層寶石與彩繪玻璃琺瑯工藝基礎下，在方寸間將英國畫家威廉透納（William Turner）畫筆下的天空，或莫內（Claude Monet）描繪的池塘意境濃縮於珠寶內，將珠寶藝術提升至如畫作般的境界：不論是項鍊、戒指、或耳環，所刻畫的場景完美捕捉了那些轉瞬即逝的魔幻時刻，交織出精緻動人的夢幻畫面。

Diorexquis Nature Précieuse祖母綠項鍊，18K金、18K白金、10.59克拉祖母綠主石、鑽石、黃鑽、珍珠母貝與雙層蛋白石覆蓋於縞瑪瑙基座。圖／Dior提供
Diorexquis Nature Précieuse祖母綠項鍊，18K金、18K白金、10.59克拉祖母綠主石、鑽石、黃鑽、珍珠母貝與雙層蛋白石覆蓋於縞瑪瑙基座。圖／Dior提供
Galon Déstructuré藍寶石胸針，18K白金、藍寶石與鑽石。圖／Dior提供
Galon Déstructuré藍寶石胸針，18K白金、藍寶石與鑽石。圖／Dior提供
模特兒配戴Diorexquis Bouquet Givré系列珠寶。圖／Dior提供
模特兒配戴Diorexquis Bouquet Givré系列珠寶。圖／Dior提供
Diorexquis 彩色寶石腳踝鍊，18K金、鑽石、珍珠、祖母綠、粉紅、紫色、黃色與藍色剛玉、紅色尖晶石。圖／Dior提供
Diorexquis 彩色寶石腳踝鍊，18K金、鑽石、珍珠、祖母綠、粉紅、紫色、黃色與藍色剛玉、紅色尖晶石。圖／Dior提供
Diorexquis Bouquet Givré鑽石耳環，18K白金、玫瑰金、各2.04克拉D色FL淨度TypeIIa等級主鑽、珍珠與珍珠母貝。圖／Dior提供
Diorexquis Bouquet Givré鑽石耳環，18K白金、玫瑰金、各2.04克拉D色FL淨度TypeIIa等級主鑽、珍珠與珍珠母貝。圖／Dior提供
Diorexquis Bal Couture耳環，18K白金、18K金、鑽石、粉紅紅寶石、粉紅剛玉、藍色剛玉與砂金石覆蓋於珍珠母貝底座上。圖／Dior提供
Diorexquis Bal Couture耳環，18K白金、18K金、鑽石、粉紅紅寶石、粉紅剛玉、藍色剛玉與砂金石覆蓋於珍珠母貝底座上。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Diorexquis Forêt Nacrée鑽石項鍊，18K白金、13.08克拉D色IF淨度TypeIIa等級主鑽、黃鑽、白鑽、祖母綠、粉紅剛玉、尖晶石、沙弗萊石、綠松石、珍珠、珍珠母貝與彩漆。圖／Dior提供
Diorexquis Forêt Nacrée鑽石項鍊，18K白金、13.08克拉D色IF淨度TypeIIa等級主鑽、黃鑽、白鑽、祖母綠、粉紅剛玉、尖晶石、沙弗萊石、綠松石、珍珠、珍珠母貝與彩漆。圖／Dior提供
中谷美紀於法國尼斯出席全新Diorexquis高級珠寶系列發表會。圖／Dior提供
中谷美紀於法國尼斯出席全新Diorexquis高級珠寶系列發表會。圖／Dior提供
Diorexquis Pluie D'été雙層蛋白石鑽石戒指，玫瑰金、3.02克拉主鑽、祖母綠、雙層蛋白石覆蓋縞瑪瑙基座。圖／Dior提供
Diorexquis Pluie D'été雙層蛋白石鑽石戒指，玫瑰金、3.02克拉主鑽、祖母綠、雙層蛋白石覆蓋縞瑪瑙基座。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Diorexquis Mini Milly Nuit Bleue彩漆耳扣，18K金、鑽石、藍色剛玉與黃色剛玉、沙弗萊石、祖母綠與彩漆珍珠母貝。圖／Dior提供
Diorexquis Mini Milly Nuit Bleue彩漆耳扣，18K金、鑽石、藍色剛玉與黃色剛玉、沙弗萊石、祖母綠與彩漆珍珠母貝。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
模特兒配戴Diorexquis Nature Précieuse系列珠寶。圖／Dior提供
模特兒配戴Diorexquis Nature Précieuse系列珠寶。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Dior於法國尼斯發表全新Diorexquis高級珠寶系列。圖／Dior提供
Diorexquis Jardin Du Cygne黑色蛋白石彩寶戒指，18K金、鉑金、3.71克拉黑色蛋白石主石、鑽石、黑色蛋白石、祖母綠、黃色剛玉、粉紅剛玉、橘色尖晶石、沙弗萊石、金色與無色拓帕石、藍與綠色彩漆。圖／Dior提供
Diorexquis Jardin Du Cygne黑色蛋白石彩寶戒指，18K金、鉑金、3.71克拉黑色蛋白石主石、鑽石、黑色蛋白石、祖母綠、黃色剛玉、粉紅剛玉、橘色尖晶石、沙弗萊石、金色與無色拓帕石、藍與綠色彩漆。圖／Dior提供
模特兒配戴Diorexquis Pluie D‘été系列珠寶。圖／Dior提供
模特兒配戴Diorexquis Pluie D‘été系列珠寶。圖／Dior提供

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