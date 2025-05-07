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網紅揪團15日西葡遊雷爆 自購機票無法退「被迫出國」

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
有新竹市民參加某A開頭網紅規畫的西葡15日高檔旅遊團，但卻因未簽訂旅遊契約且行程細節不明，導致旅遊品質嚴重與預期不符，引發消費爭議。圖／新竹市政府提供
有新竹市民參加某A開頭網紅規畫的西葡15日高檔旅遊團，但卻因未簽訂旅遊契約且行程細節不明，導致旅遊品質嚴重與預期不符，引發消費爭議。圖／新竹市政府提供

暑假旅遊季將至，有新竹市民參加網紅領隊規畫的西葡15日深度旅遊團，但卻因未簽訂旅遊契約且行程細節不明，導致旅遊品質嚴重與預期不符，引發消費爭議。消保官提醒，旅遊時應避免僅透過口頭約定或私人揪團，應選擇合法立案旅行社

民眾控訴，這名領隊兼知名旅遊網紅拍攝宣傳影片，揪團西班牙、葡萄牙15日深度旅遊，總團費約16萬，內容包含機票、住宿、餐飲、交通與保險，吸引約20多位團員報名，並要求每位團員先繳5萬訂金。該網紅也建立LINE群組，但群組內遲遲未提供具體行程或飯店名單。

民眾指出，該網紅還以幫團員省錢為由，指示團員自行上網購買機票，並口頭承諾將於尾款扣除，每人支出近4萬機票費。直到出發前一日，團員們才收到簡略行程表，並得知行程由某旅行社承辦，並非該名網紅帶團，且須補繳9萬餘尾款。

更氣憤的是，因自行訂購機票無法退費，團員只能被迫出發，但行程中住宿、餐飲與交通品質均與先前承諾嚴重不符，不少團員都認為遭到欺騙憤而申訴。

新竹市消保官接獲申訴後，依程序處理並函詢交通部觀光署。觀光署回覆指出，依發展觀光條例第29條第1項規定「旅行業辦理團體旅遊應與旅客簽訂書面契約」，該旅行社未依規簽約已違法，觀光署依法裁罰該旅行社3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

消保官呼籲，市民參加國外旅遊時，應避免僅透過網紅或口頭約定，簽訂明確的書面旅遊契約是保障消費者權益的第一步，建議選擇合法立案的旅行社，並直接與旅行社確認包括團費總額及包含項目、行程內容安排、是否投保責任保險以及解約退費規定等，如遇旅遊消費爭議，可撥打消費者服務專線1950諮詢。

消保官呼籲，市民參加國外旅遊時，應避免僅透過網紅或口頭約定，簽訂明確的書面旅遊契約是保障消費者權益的第一步，建議選擇合法立案的旅行社。圖／新竹市政府提供
消保官呼籲，市民參加國外旅遊時，應避免僅透過網紅或口頭約定，簽訂明確的書面旅遊契約是保障消費者權益的第一步，建議選擇合法立案的旅行社。圖／新竹市政府提供

旅行社 機票 網紅 行程 觀光署

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