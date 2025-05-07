星宇航空日本新航線曝光 國籍航空首家直飛宮古島 祭出最頂首航贈禮

星宇航空今天宣布將直飛宮古島，「台北 — 宮古島市／下地島 」即日開賣，8月22日起每周兩班，前進東亞馬爾地夫。航程只需1小時，8月22日開航，台北出發，航班期間限定。

宮古島為沖繩縣西南方小島，星宇航空表示，地形平坦、無山脈，造就海天一色的百萬美景，不管是朝聖染上標準宮古藍的大海、潛入水底在珊瑚與可愛海龜們間悠遊，或是收集繁星點綴的夜空，在這座島上放緩步伐，感受最純粹的大自然召喚。

星宇航空為歡慶成為首家直飛宮古島市／下地島的國籍航空公司，攜手SHISEIDO資生堂國際櫃，祭出最頂首航贈禮，每名首航旅客皆可獲得「櫃位體驗千元好禮兌換券」、「極上御藏保養防禦奢華六件禮（商務艙）」、「水離子熱防禦UV隔離露三件組（經濟艙）」。

星宇航空說，旅客於機場櫃檯完成報到後，可收取1張「 DJB 全球日本4日吃到飽eSIM」，數量有限，每人限領一張，送完為止。