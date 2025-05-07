海陸大餐一「手」滿足？帝舵獻新色碧灣碳纖計時限定款
一種設計如何同時滿足兩種精神？TUDOR帝舵手表產品線中的Black Bay碧灣系列原本從潛水、海洋出發，近日品牌發表新款Black Bay Chrono「Carbon 25」（碧灣計時型「碳纖25限定版」）腕表，賦予了表款F1一級方程式賽車風格，形同兼容了海、陸雙重DNA，活力上市。
表款整體設計是從TUDOR帝舵的合作夥伴Visa Cash App Racing Bulls F1車隊的藍白配色得到靈感，賽車中常見的輕量化碳纖維成為了表款材質，因此即便擁有42毫米的量體、仍較傳統的316L精鋼輕盈、纖薄許多，測速計外圈同樣採用了碳纖維、唯表殼底蓋則採用了經PVD處理的鈦金屬。
白色面盤中採用了大量的藍色細節在分鐘刻度、TUDOR與盾牌Logo，以及六點鐘方向的瑞士天文台認證字樣，同時分鐘刻度也採取每五分鐘的內外設計、讓辨識時間更為清晰快速。TUDOR表廠自製的MT5813型自動上鍊機芯具備了計時碼表功能、抗磁性的矽游絲，以及可讓計時表現更精確的導柱輪與垂直計時離合裝置，表款動力儲存達70小時，訂價23萬6,500元。
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