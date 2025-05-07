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海陸大餐一「手」滿足？帝舵獻新色碧灣碳纖計時限定款

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
TUDOR與F1一級方程式Visa Cash App Racing Bulls為合作關係，因此賽道上高速奔馳的戰車外不時可撇見TUDOR的「身影」。圖／TUDOR提供
TUDOR與F1一級方程式Visa Cash App Racing Bulls為合作關係，因此賽道上高速奔馳的戰車外不時可撇見TUDOR的「身影」。圖／TUDOR提供

一種設計如何同時滿足兩種精神？TUDOR帝舵手表產品線中的Black Bay碧灣系列原本從潛水、海洋出發，近日品牌發表新款Black Bay Chrono「Carbon 25」（碧灣計時型「碳纖25限定版」）腕表，賦予了表款F1一級方程式賽車風格，形同兼容了海、陸雙重DNA，活力上市。

表款整體設計是從TUDOR帝舵的合作夥伴Visa Cash App Racing Bulls F1車隊的藍白配色得到靈感，賽車中常見的輕量化碳纖維成為了表款材質，因此即便擁有42毫米的量體、仍較傳統的316L精鋼輕盈、纖薄許多，測速計外圈同樣採用了碳纖維、唯表殼底蓋則採用了經PVD處理的鈦金屬。

白色面盤中採用了大量的藍色細節在分鐘刻度、TUDOR與盾牌Logo，以及六點鐘方向的瑞士天文台認證字樣，同時分鐘刻度也採取每五分鐘的內外設計、讓辨識時間更為清晰快速。TUDOR表廠自製的MT5813型自動上鍊機芯具備了計時碼表功能、抗磁性的矽游絲，以及可讓計時表現更精確的導柱輪與垂直計時離合裝置，表款動力儲存達70小時，訂價23萬6,500元。

經黑色PVD的鈦金屬底蓋、並有著F1賽車圖案。圖／TUDOR提供
經黑色PVD的鈦金屬底蓋、並有著F1賽車圖案。圖／TUDOR提供
黑色碳纖維的表殼搭配了大量使用藍白雙色的面盤，也清新、也動感。圖／TUDOR提供
黑色碳纖維的表殼搭配了大量使用藍白雙色的面盤，也清新、也動感。圖／TUDOR提供
TUDOR新款Black Bay Chrono「Carbon 25」腕表，兼容了海洋潛水、陸地賽車的雙重DNA。圖／TUDOR提供
TUDOR新款Black Bay Chrono「Carbon 25」腕表，兼容了海洋潛水、陸地賽車的雙重DNA。圖／TUDOR提供

測速 藍白

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