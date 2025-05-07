海陸大餐一「手」滿足？帝舵獻新色碧灣碳纖計時限定款

一種設計如何同時滿足兩種精神？TUDOR帝舵手表產品線中的Black Bay碧灣系列原本從潛水、海洋出發，近日品牌發表新款Black Bay Chrono「Carbon 25」（碧灣計時型「碳纖25限定版」）腕表，賦予了表款F1一級方程式賽車風格，形同兼容了海、陸雙重DNA，活力上市。

表款整體設計是從TUDOR帝舵的合作夥伴Visa Cash App Racing Bulls F1車隊的藍白配色得到靈感，賽車中常見的輕量化碳纖維成為了表款材質，因此即便擁有42毫米的量體、仍較傳統的316L精鋼輕盈、纖薄許多，測速計外圈同樣採用了碳纖維、唯表殼底蓋則採用了經PVD處理的鈦金屬。