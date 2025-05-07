母親節foodpanda會員日7折 Uber Eats指定商品買1送1

母親節將至，外送平台foodpanda與Uber Eats祭出專屬優惠，用美食與好禮寵愛媽媽，不論是精選餐點買1送1、生鮮雜貨限時折扣，或會員專屬加碼優惠，讓你輕鬆「一鍵孝親」送到家，用實際行動感謝媽媽的辛勞。

foodpanda 5月推出升級版「pandapro超級會員日」，pandapro會員生鮮雜貨滿279元免運，除了攜手肯德基、必勝客、拉亞漢堡、樂雅樂、吉野家等連鎖品牌祭出週週外送優惠，每週三還可在大潤發、統一超商、屈臣氏、家樂福、母嬰藥局、寵物用品與精選超市等熱門通路享有限時7折優惠，從合菜、甜點到鮮花禮盒。即日起至5月11日，生鮮雜貨精選店家消費滿指定低消輸入優惠碼「五愛母親節」享7.9折優惠，最高可折抵200元，每人限使用1次，結合吃好、買好、省得好三重優勢，輕鬆滿足媽媽的所有心願。

Uber Eats即日起至5月20日輸入「愛要及食」優惠碼，點購21Plus、珍煮丹、伊勢路勝勢日式豬排、頂呱呱等指定商家單筆滿399元享1次8.5折優惠，單筆最高折抵80元。即日起至5月20日，訂購肯德基、漢堡王、達美樂指定商品買1送1。Uber One會員輸入指定優惠碼最高折100元。