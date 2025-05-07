台鐵x白沙屯媽聯名「拾子．平安產」禮盒 周五限量搶購

台鐵公司去年與白沙屯拱天宮合作推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，網路秒殺售罄，今年再度攜手合作打造「拾子．平安產」禮盒，內含「觀音隧道貫通石」、「大肚成功車票」及「金鏟子」，5月9日周五開賣，每組1699元，每人限購2組。

白沙屯媽祖進香首度進南投縣，創下200年新紀錄，讓南投人嗨翻。鑾轎今清晨6時從松柏嶺受天宮起駕，上午7時42分到達彰化、南投交界的赤水派出所，彰化、南投信眾都期盼白沙屯媽祖往各自支持的地點前進，不斷高喊「媽祖我愛你」，最後粉紅超跑左轉150縣道，下山前往彰化田中。

台鐵去年與白沙屯拱天宮合作推出限量版白沙屯媽祖聯名「大肚成功金鏟子禮盒」，台鐵表示，網路秒殺售罄，因此今年再聯名推出限量「拾子．平安產禮盒」。

台鐵說，白沙屯媽祖很喜歡小孩，進香途中有許多溫馨感人的故事，媽祖又有天上聖母之稱，所以禮盒設計特別以媽祖手抱襁褓中嬰孩之姿，象徵媽祖將好孕賜予祈求新生命降臨的家庭，並保佑平安順產。

本次的貫通石是蘇花改工程爆破觀音隧道時收集的珍貴石頭，蘊含著觀音送子的美好寓意，而「石子」的音同「拾子」，台鐵將這些充滿祝福的貫通石綁上紅線代表緣分的連結，並搭配象徵助孕的「金鏟子」及「大肚成功車票」，為每一個期待新生命到來的家庭送上真摯的祝福，讓白沙屯媽祖的神恩加持護佑孕育如願（大肚成功）。

「拾子．平安產禮盒」是由台鐵公司附業營運處長古時彥，與白沙屯拱天宮管理委員會常務委員王城，一同進行過香爐儀式，恭請白沙屯媽祖降幅加持；但為讓媽祖的庇佑更加乘，建議每一位準父母們親至白沙屯拱天宮參拜並祈求好孕。

●台鐵x白沙屯媽祖聯名「拾子．平安產禮盒」販售資訊：

禮盒售價：每組1699元（每人每次限購2組） 開賣日期：今年5月9日周五 實體門市依各開店時間開賣，網路商店上午10時開賣。 實體銷售據點及銷售數量：台鐵夢工場台北旗艦店：20組。台鐵夢工場南港店：15組。台鐵夢工場松山店：15組。台鐵夢工場花蓮店：10組。台鐵便當販賣店-台北2號店：10組。台鐵便當販賣店-台中店：10組。台鐵便當販賣店-高雄販賣台：10組。台鐵夢工場網路商店：340組。

台鐵提醒，若在網路購物，每筆訂單限購2組，網路購物前請先加入台鐵公司會員，並請於購買前登入會員。將商品「加入購物車」後，建議盡速完成訂購流程，並產生訂單編號才算完成訂購；如未盡速完成訂購流程，系統不會保留購物車的商品，且商品已售罄時，將無法進行結帳。網購客服專線： 02-24563766（周一至周五，上午9時至12時，下午1時30分至5時30分）。