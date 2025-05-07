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宇多田光1句歌詞遭抵制 他揭惹議原因：已困擾日本社會幾十年

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
根據日本法律，夫妻結婚後必須採用相同姓氏，實際上絕大多數情況是女性改從夫姓。圖／AI生成
根據日本法律，夫妻結婚後必須採用相同姓氏，實際上絕大多數情況是女性改從夫姓。圖／AI生成

日本歌手宇多田光新單曲「Mine or Yours」，觸及日本禁忌話題「夫妻別姓」，引起熱議。日本資深媒體人矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，「夫妻別姓」（夫妻不同姓）的問題。這是一個困擾了日本社會幾十年的老話題了。

矢板明夫表示，宇多田光5月2日推出全新單曲「Mine or Yours」，原本預期以清新形象打入市場，卻因歌詞中提及「夫婦別姓」制度，引發日本保守派的批評，甚至一度登上社群平台熱門話題。

「Mine or Yours」以細膩筆觸描寫伴侶間在愛情與個人認同間的拉鋸，探討現代關係中個人身份與共同生活的平衡。

矢板明夫表示，歌詞中一句「這個國家要到令和幾年才可以夫妻別姓呢？」被部分聽眾解讀為對日本現行婚姻制度的批評。根據日本法律，夫妻結婚後必須採用相同姓氏，實際上絕大多數情況是女性改從夫姓。

巧合的是，就在宇多田發表新曲的前兩天，日本的在野黨「立憲民主黨」，提出了推動夫婦別姓制度的法案。矢板明夫表示，此時機引來部分網友質疑其是否有政治意圖，甚至直指「音樂不應和政治掛鉤」，並表示將抵制宇多田的音樂作品。

矢板明夫表示，在日本的保守派眼中，「夫妻別姓」有可能破壞傳統的家庭制度。有意思的是，一般被認為親台派的政治人物，比如說，前首相安倍晉三、前經濟安保大臣高市早苗，都反對「夫妻別姓」。而首相石破茂則對「夫妻別姓」的態度比較寬容。

日本 矢板明夫

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