獨／青春回憶少一間！台中25年「珍來拉麵」熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
珍來拉麵提供多樣化的拉麵口味，乃是台中老字號的拉麵店。圖／擷取自珍來拉麵粉絲頁
珍來拉麵提供多樣化的拉麵口味，乃是台中老字號的拉麵店。圖／擷取自珍來拉麵粉絲頁

把握青春的回憶！台中老字號拉麵店「珍來拉麵」，近日發布公告，指出因為房子問題，預計營業至5月12日，並於5月13日停業，結束25年的經營時光。隨著消息出爐，許多粉絲也感到不捨，表示「蛤？我今天才去吃欸，居然要收了？」、「難過」

本店位於日本千葉的「珍來拉麵」位於台中英才路上，附近還有英才公園、國立自然科學博物館、草悟道等知名地標。老闆過去曾於日本珍來拉麵總店習藝16年，並將正統風味帶來台灣。店內提供有味噌拉麵、野菜拉麵之外，同時還有麻辣蔥拉麵、大蒜拌麵、日式炒麵、廣東風拉麵等多種口味，並有叉燒炒飯、中華丼、天津丼、八寶菜定食、麻婆豆腐定食、煎餃等中華料理，選擇十分多元。雖然整體風格帶著明顯的歲月痕跡，但仍獲得許多消費者青睞，在GOOGLE MAP累積近700則評論，平均獲得4.1分。

在25年的經營時光中，珍來拉麵逐步累積客源，並且陪伴許多台中鄉親一同成長。但是近日珍來拉麵發布公告，表示營業至5月12日，並且感謝客人們的支持。對於停業預告，粉絲們也相當遺憾，表示「太捨不得了」、「哭哭」不過停業公告中，業者也透露「但我相信這不是劇終，而是另一個美麗篇章的開始。短暫的分離，是為了下次相聚時能讓你們看見更美好的我們」，並預告「後續消息將在私人臉書公布」，也令粉絲們期待珍來拉麵未來重新開業的消息。

國立自然科學博物館 拉麵 粉絲

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