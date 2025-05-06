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人數達標 師長免費！台北晶華迎畢業季 館內外優惠齊出

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
晶華酒店旗下的栢麗廳及泰市場自助餐廳推出「暑假同學會」謝師專案，凡預訂指定餐期即享專屬優惠價，預訂專案人數達20位以上並預繳訂金，再加贈1位師長免費用餐，回饋人數以此類推、沒有上限。圖/晶華酒店提供
晶華酒店旗下的栢麗廳及泰市場自助餐廳推出「暑假同學會」謝師專案，凡預訂指定餐期即享專屬優惠價，預訂專案人數達20位以上並預繳訂金，再加贈1位師長免費用餐，回饋人數以此類推、沒有上限。圖/晶華酒店提供

鳳凰花開時節，也是即將畢業各奔西東的師生們團聚的美好時刻。台北晶華酒店即日起集結宴會廳及館內外餐廳，推出兩款謝師宴專案。其中，於8月31日前，台北晶華宴會廳與位於北投晶泉丰旅3樓的泉源閣，鎖定研究所與EMBA高階管理碩士班等在職進修族群，特別規劃「菁英饗宴」謝師專案，提供豐富多樣的場地選擇，搭配主廚團隊匯集頂級海陸食材的高規格宴席。

●菁英饗宴專案 用餐即享泡湯優惠

「菁英饗宴」謝師專案搭配以經典酒家菜為主軸的頂級桌宴，中餐主廚團隊以接地氣的食材與傳統中式的烹調技藝，呈現道地台菜滋味。餐點佐以侍酒師嚴選的頂級酒款，讓師生們享受微醺的歡聚時光，每桌10人、26,800元+10%起。凡參加泉源閣謝師專案的賓客憑消費發票，在用餐後7日內透過餐廳預訂泡湯行程，即享周一至周四期間，北投晶泉丰旅的客房湯屋9折起、大眾風呂65折起的專屬優惠。

除了澎湃桌宴，台北晶華宴會廳也有自助式餐飲選擇，可滿足偏好自由取餐的師生們，不僅提供美國爐烤帶骨牛排，更匯聚中、西、日式等異國料理。首次於宴會廳推出的美國帶骨牛排以高溫慢烤，展現骨邊肉的焦香與軟嫩的肉質，烤製完成後，主廚會協助進行骨肉分切，為宴席帶來視覺與味覺的雙重享受。自助宴席每人2,980元+10%。以上專案適用場地包含晶華酒店1至4樓的宴會廳、北投晶泉丰旅3樓晶泉廳及泉源閣包廂，另加贈「席間果汁及軟性飲料無限暢飲」、聲光投影設備以及精緻桌花等專屬好禮。

●兩大自助餐廳 滿額師長免費用餐

位於台北晶華1樓的栢麗廳、以及大直英迪格4樓的泰市場海鮮自助餐廳，則於7月31日前推出「暑假同學會」謝師專案，除訂席享專屬優惠價，預訂人數達20位以上並預繳訂金，即加贈1位師長免費用餐。

此專案若預訂平日午餐及周一至周四晚餐時段，每人皆享專屬優惠價。此外，預訂專案人數達20位以上並預繳訂金，再加贈1位師長免費用餐，回饋人數以此類推、沒有上限。師生們無論是在坐擁城市花園景緻的栢麗廳，享用超過百道中、西、日式精緻料理與甜點，或是於全台唯一以泰式海鮮為主題的泰市場，品嘗酸辣帶勁的泰式風味佳餚，都將體驗到最超值歡樂的聚餐時光。

台北晶華酒店：02-2523-8000轉宴會事業部、栢麗廳

泰市場：02-8502-6100，台北市中山區植福路200號4樓

泉源閣：02-6610-0100，台北市北投區泉源路19號3樓

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【飲酒過量，有礙健康。未成年請勿飲酒】

泉源閣備有多間可供10至20人用餐的包廂，以及一間可容納百人的宴會廳。圖/晶華酒店提供
泉源閣備有多間可供10至20人用餐的包廂，以及一間可容納百人的宴會廳。圖/晶華酒店提供
台北晶華宴會廳推出的「菁英饗宴」謝師專案，場地適用於晶華酒店1至4樓的宴會廳，1至55桌都可以彈性運用安排。其中，3樓宴會廳擁有環景投影技術，可以創造出驚豔的舞台背景和獨特的活動體驗。圖/晶華酒店提供
台北晶華宴會廳推出的「菁英饗宴」謝師專案，場地適用於晶華酒店1至4樓的宴會廳，1至55桌都可以彈性運用安排。其中，3樓宴會廳擁有環景投影技術，可以創造出驚豔的舞台背景和獨特的活動體驗。圖/晶華酒店提供
位於大直英迪格4樓的泰市場海鮮自助餐廳，以各式酸辣帶勁的泰式佳餚吸引食客的青睞。凡預訂謝師宴專案的賓客可享周一至周五午餐每位1,380元+10%、周一至周四晚餐每位1,580元+10%優惠。圖/晶華酒店提供
位於大直英迪格4樓的泰市場海鮮自助餐廳，以各式酸辣帶勁的泰式佳餚吸引食客的青睞。凡預訂謝師宴專案的賓客可享周一至周五午餐每位1,380元+10%、周一至周四晚餐每位1,580元+10%優惠。圖/晶華酒店提供
台北晶華宴會廳與泉源閣共同推出的「菁英饗宴」謝師專案，以經典酒家菜為主軸的頂級桌宴，每桌10人、26,800元+10%起。圖/晶華酒店提供
台北晶華宴會廳與泉源閣共同推出的「菁英饗宴」謝師專案，以經典酒家菜為主軸的頂級桌宴，每桌10人、26,800元+10%起。圖/晶華酒店提供

北投 自助餐廳 菁英

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