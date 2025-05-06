電信業最佳！「遠傳智靈」AI平台獲經濟部「智慧創新大賞」銀牌獎

經濟部首屆「智慧創新大賞」決賽暨頒獎典禮5月3日於世貿一館完美落幕，遠傳電信憑藉自主開發的「遠傳智靈」AI平台，從上百家大型企業中脫穎而出，榮獲「AI應用類－企業公開組」銀牌獎殊榮，創下電信業最佳成績。

遠傳以AI為核心推動轉型已有多年，「遠傳智靈」可說是遠傳AI應用廣泛探索與驗證之集大成，整合微軟Azure OpenAI技術與遠傳IT維運經驗所打造的雲地整合智慧AI平台，不僅強調資安與機敏數據保護，亦加速AI應用落地。遠傳資訊長胡德民表示，此次獲獎是對遠傳AI戰略的高度肯定，未來將持續以「打詐智靈」協助政府打擊詐騙，並透過平台協助企業夥伴與公部門快速實現AI轉型。

在內部應用方面，遠傳首重運用AI科技打詐，建置全台首個AI詐騙自動偵測系統「打詐智靈」，今年首季每月平均攔阻超過10萬通電話及5千則簡訊，並建立「詐騙行為特徵資料庫」，持續強化AI機器學習模型。同時，「遠傳智靈」亦導入內部IT維運、客服平台、智慧助理及friDay影音、遠傳心生活等數位服務，提升營運效能與顧客體驗。

對外，遠傳也將「遠傳智靈」AI平台輸出給企業用戶，導入IT維運、智慧客服、能源管理等多元場景，協助企業快速建置AI知識管理中心，未來將可廣泛運用於高科技、製造、零售、金融、醫療、智慧城市等領域，加速產業AI化布局與升級轉型。