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等3年！肯德基「勁爆雞米花」回歸 加碼「雞米花桶」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基「勁爆雞米花」重新回歸，並有不同規格組合可供選擇。圖／肯德基提供
肯德基「勁爆雞米花」重新回歸，並有不同規格組合可供選擇。圖／肯德基提供

肯德基「勁爆雞米花」回來了！自2022年暫別菜單的肯德基人氣點心「勁爆雞米花」，在肯德基登台40週年之際，正式回歸市場，自5月13日起限時開賣，同時肯德基也打造全新規格「勁爆雞米花桶」，讓粉絲可以盡興享用。

使用雞胸肉製作而成的「勁爆雞米花」，經獨門香料醃漬入味，擁有酥脆的外皮與軟嫩肉質，乃是肯德基的人氣商品之一。在2022年時，勁爆雞米花暫停供應至今，成為許多消費者們的遺憾。5月13日起，肯德基將再度以限時限量的型態，重新推出「勁爆雞米花」，並採用2022年的經典包裝，讓粉絲享受記憶中的滋味，單點49元，加購價45元。

此外，肯德基也推出「勁爆雞米花桶」，帶來更大份量的滿足感，每份145元。針對PK APP會員，並規劃「鹹甜派對」組合，內含有勁爆雞米花桶、蛋撻2顆，一次滿足兩種喜好，每組189元。

肯德基「勁爆雞米花」回歸，每份49元。圖／肯德基提供
肯德基「勁爆雞米花」回歸，每份49元。圖／肯德基提供
針對PK APP會員，規劃「鹹甜派對」組合，每組189元。圖／肯德基提供
針對PK APP會員，規劃「鹹甜派對」組合，每組189元。圖／肯德基提供
新規劃的「勁爆雞米花桶」，每份145元。圖／肯德基提供
新規劃的「勁爆雞米花桶」，每份145元。圖／肯德基提供

消費者 粉絲 肯德基

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