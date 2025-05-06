等3年！肯德基「勁爆雞米花」回歸 加碼「雞米花桶」

肯德基「勁爆雞米花」回來了！自2022年暫別菜單的肯德基人氣點心「勁爆雞米花」，在肯德基登台40週年之際，正式回歸市場，自5月13日起限時開賣，同時肯德基也打造全新規格「勁爆雞米花桶」，讓粉絲可以盡興享用。

使用雞胸肉製作而成的「勁爆雞米花」，經獨門香料醃漬入味，擁有酥脆的外皮與軟嫩肉質，乃是肯德基的人氣商品之一。在2022年時，勁爆雞米花暫停供應至今，成為許多消費者們的遺憾。5月13日起，肯德基將再度以限時限量的型態，重新推出「勁爆雞米花」，並採用2022年的經典包裝，讓粉絲享受記憶中的滋味，單點49元，加購價45元。