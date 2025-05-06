開瓶即享、冰鎮更爽！摩當卡地Fresh系列母親節搶先喝
當波爾多經典名酒莊遇上Z世代，會產生什麼樣的火花？摩當卡地（Mouton Cadet）全新「紛想Fresh系列」，就是答案。由羅斯柴爾德家族（Rothschild）家族第四代、寶龍．菲力浦男爵（Baron Philippe de Rothschild）曾孫輩年輕成員參與釀造，以年輕、易飲又不失風味層次為靈魂，主張從容開啟、即刻分享，為法國葡萄酒掀起一股新浪潮。
橡木桶洋酒總經理袁德珮指出，摩當卡地全新「紛想Fresh系列」所有酒款，皆取得Vegan素食者可飲用認證，酒液不使用任何動物性蛋白過濾，讓葡萄酒呈現最自然、最真實的樣貌。此外，全系列酒款皆通過法國最高等級環境認證HVE（Haute Valeur Environnementale），成為現代人兼顧倫理與風味的理想選擇。
白酒Nathan以寶龍．菲力浦男爵曾孫Nathan為名，柑橘香中伴有白花的芬芳，果香率直、酸度伶俐、輕盈優雅，非常適合做為母親節聚餐時的開胃酒。紅酒Pierre特別推薦以8至10°C的冰鎮溫度來飲用，它的果香層次迷人，冰飲也讓口感更清爽，令人十分驚艷。粉紅葡萄酒Mathilde在酸甜之間帶著柑橘果皮的清香，浪漫的粉紅酒色更為母親節餐桌增添優雅氛圍。
因應母親節的聚餐、用酒需求，橡木桶洋酒即日起至5月31日，凡單筆購買三大指定品牌（摩當卡地、高地雪莉風味王者NOMAD、蘇格蘭威士忌傳奇勞德 （Lauder's）滿1,000元，即可獲得對應品牌刮刮卡一張（可累贈）。
此外，橡木桶門市加碼祭出全品項滿額刮，包含搶手珍藏的麥卡倫（Macallan）、皇家禮炮（Royal Salute）與軒尼詩（Hennesy）等國際品牌，同樣累積滿額1,000元，即可獲得一張刮刮卡（可累贈）。以上4款刮刮卡中獎率100％，刮越多、送越多，眾多驚喜好禮等你來拿。
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