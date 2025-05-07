母親節限時快閃優惠！2025全新Acer哥本哈根前開式行李箱限時開搶

溫馨的母親節即將來臨，還在煩惱要送媽媽什麼禮物才夠貼心又實用？趁著母親節和月底即將登場的端午連假，正是帶著家人朋友出遊、放鬆充電的好時機。宏碁集團Acer Fashion 全新推出的 2025 年「哥本哈根前開式行李箱」，以五款質感新色亮眼登場，結合大容量靈活收納、滑順安靜的萬向輪設計，讓媽媽出行不費力，旅程更輕鬆自在。五月限定母親節回饋組，獻給旅途中最溫柔堅毅的她，讓心意隨行，更顯質感。

哥本哈根前開式行李箱，以五款質感新色亮眼登場，全系列共推出三種尺寸：20 吋前開登機箱，以及 25 吋與 28 吋的雙開行李箱。圖 / Acer Fashion 提供

Acer哥本哈根前開式行李箱，不僅在設計上延續巴塞隆納系列的靈感，更以全新五款夢幻配色搶眼登場——溫柔優雅的「晨曦黃（Morning Sun）」、粉嫩迷人的「人魚粉（Mermaid Pink）」、百搭耐看的「杏仁奶白（Almond）」、充滿自然氣息的「棕櫚綠（Palmehus Green）」，以及低調沉穩的「暴雨鋒灰（Storm Gray）」，滿足各種風格穿搭與旅遊需求。全系列共推出三種尺寸：20 吋前開登機箱，以及 25 吋與 28 吋的雙開行李箱，從短期出差到家庭旅遊都能輕鬆應對。搭配獨家「1+2 疊收設計」，可將三件行李箱整齊收納在一起，不占空間、方便收藏。

Acer哥本哈根前開式行李箱，搭配獨家「1+2 疊收設計」，為旅程帶來更多便利性，收納方便不占空間。圖 / Acer Fashion 提供

哥本哈根系列特別注重旅行中的便利性與細節設計，箱內選用防潑水耐髒的桃皮絨內裡，觸感柔和不刮手，多層乾濕分離收納空間讓整理更有條理；外部設計則貼心加入手凹槽，提升搬運穩定性。行李箱配備擴充拉鍊設計，可彈性調整容量，應付臨時戰利品也沒問題；搭載TSA海關鎖與防爆拉鍊，提高國際旅遊的安全性；專屬AirTag收納袋讓行李定位一秒掌握；加上滑順靜音萬向輪，推拉自如、安靜不擾人，全面提升出行體驗。

Acer哥本哈根前開式行李箱，有別於巴塞隆納系列，有專屬AirTag收納袋，方便外出旅遊時，掌握行李定位。圖 / Acer Fashion 提供

即日起至5/11，uDesign平台專屬限量登場，為重視旅行風格的妳與媽媽，預留一只值得收藏的行李箱。 ►►點此了解更多限量優惠

uDesign平台專屬限量登場，五款質感新色等你帶回家。圖 / Acer Fashion 提供

若你也正在物色一份結合實用、質感與心意的母親節禮物，這款主打實用美學的行李箱，就是最佳選擇。別讓感謝只說出口，趁現在用實際行動，送媽媽一份她能帶著走的禮物吧！