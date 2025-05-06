就愛金屬銀adidas Originals、Converse銀色鞋履潮上街

充滿復古千禧風的金屬銀，仍是目前運動潮鞋最火熱的配色，自帶個性外其實也是極好搭配，會大受歡迎自有其原因。而Converse今夏與adidas Originals Reverie by Caroline Hú聯名系列，都帶來時髦設計的銀色鞋履。

Converse 2025夏季系列以「未來銀」為主要命題，呈現在各款鞋履上。經典Chuck 70鞋款採用透氣網眼布與銀色合成皮革構築鞋身，搭配復古All Star跟標及圓形易穿戴鞋扣設計，以閃耀機能風設計全新亮相。

經典Run Star Legacy夾心厚底鞋款則以金屬感裝飾搭配扭曲感膠條為造型增添亮點，配備CX發泡鞋底，提供行走舒適腳感。

Run Star Trainer流星復古運動鞋和CTAS Cruise悠遊鞋融合經典與潮流元素，同樣以全新未來銀配色閃亮登場，金屬感帆布鞋面搭配翻毛皮覆面，帶來潮酷外觀與獨特感。Converse 2025夏季系列零售價為2,180元至3,180元。

Chuck 70高筒鞋。圖／Converse提供 Run Star Legacy夾心厚底鞋。圖／Converse提供

adidas Originals與時裝設計師Caroline Hú，再度攜手推出全新聯名鞋款系列，Caroline Hú向來擅長以夢幻的色彩、飄逸的輪廓與細膩的剪裁工藝著稱，雙方聯名將浪漫主義揉和前衛設計，重新演繹adidas Originals經典鞋款Samba。

這次新推出的Samba鞋款透過大膽創新與材質細節，為經典注入全新個性。鞋面以皺褶緞面包覆，展現女性浪漫氛圍，三條線經典標誌以皮革呈現，低調中透露質感，推出三款新配色—金屬銀、雅緻紅與深邃藍，為不同穿搭風格提供搭配選擇。

adidas Originals x Reverie by Caroline Hú煥新聯名系列將於5月9日於指定門市與官方網站限量上市，販售門市：adidas Brand Center信義品牌概念店、adidas Originals西門經典門市、adidas Originals台中大遠百經典門市、adidas Originals文橫經典門市。