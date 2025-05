就愛金屬銀adidas Originals、Converse銀色鞋履潮上街

充滿復古千禧風的金屬銀,仍是目前運動潮鞋最火熱的配色,自帶個性外其實也是極好搭配,會大受歡迎自有其原因。而Converse今夏與adidas Originals Reverie by Caroline Hú聯名系列,都帶來時髦設計的銀色鞋履。

Converse 2025夏季系列以「未來銀」為主要命題,呈現在各款鞋履上。經典Chuck 70鞋款採用透氣網眼布與銀色合成皮革構築鞋身,搭配復古All Star跟標及圓形易穿戴鞋扣設計,以閃耀機能風設計全新亮相。

經典Run Star Legacy夾心厚底鞋款則以金屬感裝飾搭配扭曲感膠條為造型增添亮點,配備CX發泡鞋底,提供行走舒適腳感。

Run Star Trainer流星復古運動鞋和CTAS Cruise悠遊鞋融合經典與潮流元素,同樣以全新未來銀配色閃亮登場,金屬感帆布鞋面搭配翻毛皮覆面,帶來潮酷外觀與獨特感。Converse 2025夏季系列零售價為2,180元至3,180元。

Chuck 70高筒鞋。圖/Converse提供 Run Star Legacy夾心厚底鞋。圖/Converse提供

adidas Originals與時裝設計師Caroline Hú,再度攜手推出全新聯名鞋款系列,Caroline Hú向來擅長以夢幻的色彩、飄逸的輪廓與細膩的剪裁工藝著稱,雙方聯名將浪漫主義揉和前衛設計,重新演繹adidas Originals經典鞋款Samba。

這次新推出的Samba鞋款透過大膽創新與材質細節,為經典注入全新個性。鞋面以皺褶緞面包覆,展現女性浪漫氛圍,三條線經典標誌以皮革呈現,低調中透露質感,推出三款新配色—金屬銀、雅緻紅與深邃藍,為不同穿搭風格提供搭配選擇。

adidas Originals x Reverie by Caroline Hú煥新聯名系列將於5月9日於指定門市與官方網站限量上市,販售門市:adidas Brand Center信義品牌概念店、adidas Originals西門經典門市、adidas Originals台中大遠百經典門市、adidas Originals文橫經典門市。