花火節開跑！憑交通票券至澎湖全家享6大商品買1送1

2025年「澎湖國際海上花火節」盛大展開，點燃今年夏季最繽紛的國旅熱潮，歷年觀光遊客都為澎湖地區全家便利商店吸引眾多消費者，活動期間更創造近5倍銷售成長。「全家」與澎湖縣政府合作邁入第5年，為迎接大量湧入的旅遊人潮，推出系列優惠活動，包含憑本島到澎湖交通票券享指定商品買一送一、澎湖地區「全家」店舖消費滿額贈史努比限量周邊，而線上也推出「全家行動購」澎湖及史努比好物販售等多面向應援花火節。

無論是搭船或是搭飛機前往澎湖，交通票都要保留好，即日起至7月29日憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，即可享Let’s Café 大杯經典美式／拿鐵（冷熱不限）、Let’s Tea仙女紅茶（冷熱不限）、酷繽沙（經典黑炫牛奶或經典黑炫咖啡口味任選）、FamiCollection古早味紅茶／四季春青茶／黃金蕎麥茶，共6種商品可享同品項買一送一（6選1）優惠；周末再加碼，活動期間每周五、六、日限定，原味爆汁熱狗也享有憑機票、船票買一送一（7選1）。

為迎接花火節旅遊旺潮，澎湖地區「全家」店舖更推出滿額贈活動，即日起至7月29日於澎湖地區「全家」單筆消費指定商品滿500元，即可獲得限量「史努比伸縮識別夾」（兩款隨機贈送）或「史努比果凍貼」一份，數量有限，送完為止。此外，今年「全家」再次攜手澎湖縣政府，推出「澎湖花火節限量版明信片」，每張附有專屬商品兌換條碼，兌換品項包含FamiCollection氣泡水（口味任選）、指定口味酷繽沙或20元購物金（消費滿100元折抵）。明信片設計3款不同卡面，凡於花火節活動現場（觀音亭場販售）購買指定周邊商品單筆滿500元，即可獲贈一張，數量有限，贈完為止。

「全家行動購」應援2025年澎湖國際海上花火節「史努比75週年」主題，即日起開賣多款史努比周邊商品，首推商品包含小巧實用的史努比矽膠零錢包（兩入組，售價580元）、夏季出遊補水最實用的不鏽鋼冰霸杯（售價650元）、可愛又時尚的漁夫帽（售價590元）等。

想品嘗道地澎湖美味，「全家行動購」精選澎湖伴手禮名店「宏裕行」的八寶卷、蛋黃芋丸、海鮮派等眾多人氣美食等，此外，於「澎湖商品專區」購買指定商品，還可獲得「澎湖花火節限定版明信片」一張，數量有限送完為止。5月7日至5月13日會員於「全家」完成網購包裹取件，並於結帳時出示會員條碼或報會員手機號碼，即可獲得「15元四季春青茶（冰特大杯/熱大杯）」優惠券一張。