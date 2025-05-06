首度登場！7-ELEVEN推「Care Bears」超萌周邊限時加購

7-ELEVEN全店精品自2004年起陪伴全民掌握第一線的生活流行時尚話題，持續與全球各大人氣IP共同慶祝重要週年里程、引爆粉絲收藏熱潮。今年更首次攜手人見人愛的「Care BearsTM彩虹熊」推出全店精品集點活動，開發將近20款限量超萌週邊商品，全系列加價購最低149元起即可入手，5月7日下午3點起至5月18日7-ELEVEN門市快閃購搶先開跑，集點活動5月19日下午3點起登場。

7-ELEVEN持續創新跨海合作模式，首度攜手人氣爆棚的Care Bears推出一系列療癒週邊精品，品類涵蓋居家、外出、3C等3大類別。Care Bears彩虹熊源自1981年，由插畫家Elena Kucharik設計，初衷在於透過色彩豐富的小熊角色，傳遞溫暖與關懷。每隻小熊都致力於傳遞善良、同理心和理解，帶來正能量。

5月7日下午3點起7-ELEVEN推出「Care BearsTM甜蜜時光」精品集點活動，推薦超實用的外出用品，包含可掛手機與證件套的鑰匙「立體公仔吊飾」、方便收納小物的「立體絨毛玩偶手拿包」、防潑水功能「絨毛玩偶手提袋」、立體造型「絨毛化妝包2入組」；出門遊玩推薦既是絨毛公仔也是翻轉抱枕、頸枕的「三用翻轉抱枕」，以及「超輕量晴雨兩用自動折傘」與360度萬向輪「21吋前開式登機箱」；機車族必買「evo安全帽」；還有運動、上班、隨時補水好夥伴「Blender Bottle隨行杯」，以及成為球場上矚目焦點的「立體絨毛造型球桿套」。

居家用品系列推薦立體公仔杯蓋的「雙層玻璃杯」，以及日常就被Care Bears溫暖包圍的「床包3件組」、「涼被」、「浴巾2入組」；同步登場的還有開學辦公不可或缺的立體絨毛造型「筆電保護包」、超萌破表適用各品牌尺寸手機的「絨毛公仔手機背夾」、可斜背或掛脖兩用的「手機掛繩公仔吊飾組」、出門沒電一秒救援「米沃七合一無線快充行動電源10000mAh」等。

不僅如此，這次同步攜手3C周邊專門店犀牛盾、野獸國、卡通授權設計品牌rong rong paradise，開發獨家好入手、最低下殺市價8.1折起的超值加價購周邊新品。3C週邊推薦強韌耐用的「Clear透明手機殼」、「AirPods耳機殼」、「固架MAX手機支架」，以及水壺、手機支架、自拍腳架三合一的「AquaStand不鏽鋼磁吸保溫瓶」；為居家或辦公室增添可愛氛圍必買「經典招財貓8入套組」、「人氣仿木雕招財貓」、「療癒植絨造型公仔」；身為粉絲不能錯過全球超稀有Care Bears寶寶款「可愛絨毛吊飾」、毛絨特殊表面「QQ毛行李吊牌」、「立體絨毛公仔包包」；另有居家小物實用單品「魔法熊擦手巾」、時尚亮銀色設計「太空雲朵電腦包」、肩背與手提兩用「兩用帆布托特包」、「格紋布袋」，精緻刺繡圖案的「甜美個性老帽」。

5月7日下午3點起至5月18日消費不限金額，結帳時具備OPENPOINT會員身份報手機電話，就可直接加購任一款週邊商品，數量有限售完為止。

此外，自5月7日下午3點起同步推出大型24吋Care Bears「絨毛娃娃」與「絨毛娃娃吊飾」集點加價購，可愛絨毛小熊娃娃加上獨特肚子圖案表達個性，觸感細緻柔軟。

7-ELEVEN同檔開跑再推薦深受年輕人喜愛的「全店DINOTAENG短尾袋鼠療癒精品集點活動」，以擁有療癒笑容的QUOKKA帶著好朋友BOBO，為粉絲的居家布置、外出通勤等日常生活情境開發5款、9種限定周邊，包括23.5CM大尺寸「QUAKKA存錢筒」、攜帶輕巧可愛「方形絨毛提袋」、實用型「雙面漁夫帽」、大小舒適質感滿分「質感萬用包」，最低239元起就能把DINOTAENG商品帶回家。