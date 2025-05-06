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南港LaLaport威秀影城5/14開幕 88元電影票福袋限量搶

聯合報／ 文／Orion
圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

備受矚目的台北南港LaLaport威秀影城，將於5月14日(週三)正式開幕，這是威秀影城旗下第22座影城。本據點共計17座影廳，是成為威秀影城在雙北的最多影廳數。開幕當日威秀將推出88元限量福袋搶購活動，另外「無限續杯」活動也引起熱烈討論。

台北南港LaLaport威秀影城，共計17座影廳，設有1418席座位。除了結合多種片型與主題內容，更會強調親子互動、動漫特典、粉絲應援等活動，讓影城休閒更具多元性。

南港LaLaport威秀影城於5月14日(週三)正式開幕，共計17座影廳。圖／聯合報系資料照
南港LaLaport威秀影城於5月14日(週三)正式開幕，共計17座影廳。圖／聯合報系資料照

05/14(週三)開幕推出的「88元開幕限量福袋」活動，福袋內含：2張電影票 (價值720元)還有2個 無限續杯，每人限購1袋、電影票使用期間至06/08(日)止。另外還有獨特的喝到飽活動，只要你在05/14(三)-08/31(日)期間購買「無限續杯」就可參加活動，活動辦法以影城公告為準。

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

另外為了服務iShow會員，於05/07(三)起，在威秀影城官網、官方APP以iShow點數5點，有機會兌換特映券乙張。每場每名會員限兌換2張，限量100張/場。搶先體驗新片《搜查瑠公圳》、《星際寶貝：史迪奇》、《山忌 黃衣小飛俠》等，數量有限換完為止。

圖／威秀影城提供
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●台北南港LaLaport威秀影城「88元開幕限量福袋」

圖／威秀影城提供
圖／威秀影城提供

販售時間地點：05/14(三)早上09:00西三門開放排隊，09:30發放號碼牌。

公告福袋內容：2張電影票 （價值720元），2個無限續杯（讓影迷在05/14(三)-08/31(日)可以參與無限續杯活動）、每人限購1袋、電影票使用期間至06/08(日)止，數量有限售完為止。

優惠資訊僅供參考，以現場實際公告和威秀影城官方公告為準。

圖／威秀影城提供
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威秀影城 福袋 電影

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