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夏日配件標配「帆布與草編」今夏數千元就有的時髦單品

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
PEDRO 2025夏季系列透過拉菲草編織與俐落的皮革剪裁，勾勒出季節獨有的清新歡快。圖／PEDRO提供
PEDRO 2025夏季系列透過拉菲草編織與俐落的皮革剪裁，勾勒出季節獨有的清新歡快。圖／PEDRO提供

迎接熱情夏日，此時穿著最需要輕鬆的清爽感，帶有休閒氛圍的帆布與草編，可說是夏季配件最經典的設計語彙，勾勒出季節獨有的清新歡快。包括CHARLES & KEITH、PEDRO都有數千元以內的多樣時髦單品可以選擇。

CHARLES & KEITH迎接夏季推出一系列以輕盈自然為主軸的鞋包，包款材質選擇以素雅帆布與舒適草編為主，設計上結合造型美感與實用原則。Bryna帆布後背包，以暖棕色的皮質線條與帆布異材質拼接；經典的Sianna托特包富有夏日感的帆布材質時，柔軟寬敞的包身有充足的收納空間，無論工作或出門逛街散步都很實用。而擁有清新海鹽藍與格紋編織設計的Ida編織水桶包，則以夏日清爽視覺呈現悠閒度假氛圍，更可為日常造型增添亮點。

鞋履系列將草編與仿麂皮材質融入設計之中，雙帶厚底草編涼鞋以復古金釦與沙色鞋面相襯，以自然大地色系呼應夏日；交叉帶草編楔型涼鞋，採用修飾腳背的交叉設計與深棕色鞋面，為整體造型注入復古摩登感。想更有女人味一點，則有繞踝細帶中跟涼鞋，或是一字帶低跟鞋可供選擇。

PEDRO 2025夏季ICON系列，從拉菲草編織到皮革的俐落剪裁，交織鼠尾草綠、檸檬黃與藤木棕等大地色彩，營造自然夏日氛圍。拉菲草單肩包編織結構搭配清爽鼠尾草綠色調，包身線條簡約又不失個性；拉菲草編織水桶包以立體廓形與清新配色打造視覺亮點；拉菲草托特包以編織結構搭載簡約的方形外觀，黑色線條拼色設計增添細節感。另推出rePEDRO再生皮革單肩包，以回收再生的永續材質打造。

鞋履部分，推出ICON皮革漁夫鞋、穆勒鞋以及絨面草編樂福鞋不同選擇，讓步履間散發自然隨性的愜意感。

PEDRO ICON拉菲草編織迷你水桶包沙色，3,190元。
PEDRO ICON拉菲草編織迷你水桶包沙色，3,190元。
CHARLES & KEITH Sianna帆布托特包，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Sianna帆布托特包，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
PEDRO ICON超大號拉菲草編織單肩包，3,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO ICON超大號拉菲草編織單肩包，3,990元。圖／PEDRO提供
PEDRO ICON皮革漁夫鞋石灰白，3,390元。圖／PEDRO提供
PEDRO ICON皮革漁夫鞋石灰白，3,390元。圖／PEDRO提供
CHARLES & KEITH Ida編織水桶包，2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Ida編織水桶包，2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Ida編織水桶包米色，2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Ida編織水桶包米色，2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH一字帶低跟鞋，1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH一字帶低跟鞋，1,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

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