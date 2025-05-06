快訊

115天待「人造無間地獄」…剴剴慘遭虐死 律師對保母劉彩萱求刑115年

中共解放軍犯台成敗取決「5港口」 外媒曝台灣首要防禦「布水雷」

中和驚傳鷹架倒塌工安意外 2工人高處墜落搶救中

酒店內開起拉麵店 看好南科長住日客與新增商機

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影

台南桂田酒店要爭取日增長住的南科日客與市場新商機，今天宣布「台南星級飯店首創」、在店內另開拉麵專門店，12日試營運，19日推出日式餐廳品牌「鶴拉麵」，要以「每日現熬8小時豚骨湯底、品嘗幸福感的拉麵」。

試營運期間優惠12日起至18日，任點一款拉麵或丼飯並分享臉書或IG，即可免費升級120套餐（厚炸豬排、唐揚炸雞、炸牡蠣3選1）。

總經理郭俊平說，市場日系本土連鎖拉麵品牌多，桂田酒店成立拉麵店，除能方便日增的日客，也要吸引新消費客層及提升熟客回訪率。尤其大環境又有關稅通膨問題，正好讓顧客者在星級旅館有高CP值消費還能省點荷包。

郭俊平表示，期盼「鶴·拉麵」這全新餐飲計畫，讓顧客都能感受到業者用心。餐廳空間以簡約日式風格設計，搭配溫暖木質調裝潢，營造舒適用餐氛圍。

桂田酒店收入金雞母是高單價「阿力海自助餐廳」，中價位日本料理與中餐廳主打商務、家庭客。去年就計畫推出「輕鬆消費能讓大眾喜愛」、價位260起的拉麵。

桂田表示，拉麵由資深日本料理長黃啓清研發，以「請享用這碗幸福的拉麵」理念，每日現熬豚骨湯底8小時，湯頭濃郁甘醇，再融合主廚秘製醬露調配黃金比例，打造道地日式風味。

黃啓清推薦招牌「豚骨醬油拉麵」、「特製辣味噌拉麵」搭配秘製叉燒、溏心蛋及特製的勁道麵條搭配畫龍點睛的配料，「炙燒牛板腱拉麵」層次豐富的口感，湯麵一體，風味絕佳。

另推出「豚排丼飯」、「唐揚雞丼飯」、「炙烤牛板腱丼飯」及炸物、飲品滿足多元選擇。「特盛海鮮拉麵」有大蝦、干貝、鮑魚、小卷等食材與濃厚豚骨湯頭完美融合。

桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影
桂田酒店開拉麵店，看好南科長住日客與區隔市場商機。記者周宗禎／攝影

拉麵 日本料理 自助餐廳

延伸閱讀

Met Gala 2025／看似穿很多其實超辣！ROSÉ「西裝外套裡面空空側身看好害羞」時尚奧斯卡美得輕輕鬆鬆

新纖報佳音 Q1獲利增一成 法人看好訂單續熱

50年大阪拉麵老店！古潭拉麵難波CITY店，獨特「煎餃拉麵」，炒飯也強推

影／南科小農市集開張 周休六日管理局前擺攤友善小農

相關新聞

首度登場！7-ELEVEN推「Care Bears」超萌周邊限時加購

7-ELEVEN全店精品自2004年起陪伴全民掌握第一線的生活流行時尚話題，持續與全球各大人氣IP共同慶祝重要週年里程、...

南港LaLaport威秀影城5/14開幕 88元電影票福袋限量搶

備受矚目的台北南港LaLaport威秀影城，將於5月14日(週三)正式開幕，這是威秀影城旗下第22座影城。本據點共計17...

夏日配件標配「帆布與草編」今夏數千元就有的時髦單品

迎接熱情夏日，此時穿著最需要輕鬆的清爽感，帶有休閒氛圍的帆布與草編，可說是夏季配件最經典的設計語彙，勾勒出季節獨有的清新...

酒店內開起拉麵店 看好南科長住日客與新增商機

台南桂田酒店要爭取日增長住的南科日客與市場新商機，今天宣布「台南星級飯店首創」、在店內另開拉麵專門店，12日試營運，19...

浮誇天花板可以這樣破了又破？Met Gala怪造型一次看

今年紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）活動中，美國歌手Andre 3000、演員Damson Idris、男模...

IU榮登「2025韓國富比士名人榜」Top1！15句「人生經典語錄」散播暖心正能量

恭喜IU李知恩在「2025韓國富比士名人榜」奪冠！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。