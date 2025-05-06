酒店內開起拉麵店 看好南科長住日客與新增商機

台南桂田酒店要爭取日增長住的南科日客與市場新商機，今天宣布「台南星級飯店首創」、在店內另開拉麵專門店，12日試營運，19日推出日式餐廳品牌「鶴拉麵」，要以「每日現熬8小時豚骨湯底、品嘗幸福感的拉麵」。

試營運期間優惠12日起至18日，任點一款拉麵或丼飯並分享臉書或IG，即可免費升級120套餐（厚炸豬排、唐揚炸雞、炸牡蠣3選1）。

總經理郭俊平說，市場日系本土連鎖拉麵品牌多，桂田酒店成立拉麵店，除能方便日增的日客，也要吸引新消費客層及提升熟客回訪率。尤其大環境又有關稅通膨問題，正好讓顧客者在星級旅館有高CP值消費還能省點荷包。

郭俊平表示，期盼「鶴·拉麵」這全新餐飲計畫，讓顧客都能感受到業者用心。餐廳空間以簡約日式風格設計，搭配溫暖木質調裝潢，營造舒適用餐氛圍。

桂田酒店收入金雞母是高單價「阿力海自助餐廳」，中價位日本料理與中餐廳主打商務、家庭客。去年就計畫推出「輕鬆消費能讓大眾喜愛」、價位260起的拉麵。

桂田表示，拉麵由資深日本料理長黃啓清研發，以「請享用這碗幸福的拉麵」理念，每日現熬豚骨湯底8小時，湯頭濃郁甘醇，再融合主廚秘製醬露調配黃金比例，打造道地日式風味。

黃啓清推薦招牌「豚骨醬油拉麵」、「特製辣味噌拉麵」搭配秘製叉燒、溏心蛋及特製的勁道麵條搭配畫龍點睛的配料，「炙燒牛板腱拉麵」層次豐富的口感，湯麵一體，風味絕佳。