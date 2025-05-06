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浮誇天花板可以這樣破了又破？Met Gala怪造型一次看

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一身F1車手制服現身的Damson Idris，為宣傳新戲浮誇十足。圖／路透社
一身F1車手制服現身的Damson Idris，為宣傳新戲浮誇十足。圖／路透社

今年紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）活動中，美國歌手Andre 3000、演員Damson Idris、男模Alton Mason、女歌手Janelle Monae等人各出奇招，背鋼琴、扯衣物、撲克牌西裝、愛心Cosplay......各種浮誇造型一次看。

歌手Janelle Monte或許在台灣不特別知名，但IG也坐擁近540萬追蹤人數，今日活動中她以一身類撲克牌的錯視西裝出席：這套「西裝」有著黑色面料和白色直條紋並手提公事包，「右手」戴著大戒指，或反諷著人們對Dandy、對於大亨的某種刻板印象。

為了宣傳新戲《F1》，Damson Idris則身穿一套還原電影賽車手的制服，制服上有著電影中的虛擬車隊APXGP字樣，並在兩位工作人員「協力」下、一把撕開制服，秀出Damson Idris真實穿著的紅色三件式西裝，同時賽車頭盔更鑲嵌上大量黑、白、紅色水晶，展現F1一級方程式賽車的激情與張力。

頭頂紅色帽飾，背上「背」了ㄧ台三角鋼琴的Andre 3000看起來超級浮誇，同時他手上並提取一只宛如垃圾袋的黑色抽繩提包，形成強烈造型對比。Andre 3000的服裝其實暗藏玄機，合身的連身工作褲裝上裝飾以大量拉鍊，讓人聯想到日本動漫《JoJo冒險野郎》中的角色布魯諾布加拉提，在工裝風格中帶有明顯的精緻感，並呼應本屆大會主題：uperfine: Tailoring Black Style。

同樣帶來動漫風格想像的還有1997年出生、年僅27歲的男性超模Alton Mason，他身穿一套宛如蒙面俠蘇洛（The Mask of Zorro）的眼罩、西部牛仔帽與寬大披風、牛仔靴，長褲與高領背心街鑲嵌華麗的水晶，尤其鏤空背心呈現愛心圖案，宛如《JoJo冒險野郎》第五部「黃金之風」的男主角喬魯諾喬巴拿的造型，有點中二、也有點drama。好不好看？這就見仁見智了！

Alton Mason宛如化身動漫角色，背心、長褲與牛仔靴上都鑲嵌了大量水晶。圖／法新社
Alton Mason宛如化身動漫角色，背心、長褲與牛仔靴上都鑲嵌了大量水晶。圖／法新社
美國歌手Andre 3000今日參加Met Gala典禮，同步以插畫造型、背上一台三角鋼琴成為活動亮點，並發表了全新專輯。圖／翻攝自 IG @ andre3000
美國歌手Andre 3000今日參加Met Gala典禮，同步以插畫造型、背上一台三角鋼琴成為活動亮點，並發表了全新專輯。圖／翻攝自 IG @ andre3000
一身F1車手制服現身的Damson Idris，為宣傳新戲浮誇十足。圖／路透社
一身F1車手制服現身的Damson Idris，為宣傳新戲浮誇十足。圖／路透社
Andre 3000的合身連身工作褲裝上裝飾以大量拉鍊，讓人聯想到日本動漫《JoJo冒險野郎》中的角色布魯諾布加拉提（Bruno Bucciarati），在工裝風格中帶有明顯的精緻感，並呼應本屆大會主題：《超凡美學：精緻黑人時尚》（Superfine: Tailoring Black Style）。圖／翻攝自IG @ rogergonzalezshow
Andre 3000的合身連身工作褲裝上裝飾以大量拉鍊，讓人聯想到日本動漫《JoJo冒險野郎》中的角色布魯諾布加拉提（Bruno Bucciarati），在工裝風格中帶有明顯的精緻感，並呼應本屆大會主題：《超凡美學：精緻黑人時尚》（Superfine: Tailoring Black Style）。圖／翻攝自IG @ rogergonzalezshow
美國歌手Janelle Monae穿上了一席宛如撲克牌的西裝。圖／美聯社
美國歌手Janelle Monae穿上了一席宛如撲克牌的西裝。圖／美聯社

制服 西裝 鋼琴

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