快訊

台股終場微跌10點收20,522點 台積電下跌18元收920元

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

聽新聞
0:00 / 0:00

IU榮登「2025韓國富比士名人榜」Top1！15句「人生經典語錄」散播暖心正能量

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

恭喜IU李知恩在「2025韓國富比士名人榜」奪冠！

韓國富比士名人榜（Forbes Korea Power Celebrity 40）每年都會根據收入、媒體曝光度、社群影響力、廣播出鏡率等多項指標，選出當年的排行榜Top40。

IU除了第6張迷你專輯《The Winning》攻占各國音源榜，《IU H.E.R.》世界巡迴演唱會也吸引大批Uaena搶票，去年9月完成的第100場演唱會還推出電影版《IU CONCERT：THE WINNING》，再加上韓劇《 #苦盡柑來遇見你 》大獲好評，以及各種廣告、代言等，去年年收入估計達320億韓元（約台幣7.6億），穩居榜首。

自2008年出道至今，IU以天賦與超乎常人的努力成功闖出一片天，頭銜從「國民妹妹」蛻變為「國民女神」、「音源女王」、「全能藝人」、「公益偶像」，以歌手、演員、詞曲創作人等多重身分，展現全方位才能，尤其是她所散發的溫暖真誠正能量，深深感染著喜愛她的每一個人。IU不只是一位偶像，更是韓國樂壇與藝能界極具代表性的ICON。

來看看IU的15句人生經典語錄，不論你正在徘徊或前行，都能獲得一些力量或勇氣，為了更好的自己繼續戰鬥。

●同場加映：「2025韓國富比士名人榜」Top10

Top1：IU（李知恩）—歌手、演員

Top2：孫興慜—足球運動

Top3：aespa—女子偶像團體

Top4：全炫茂—主持人

Top5：林英雄—歌手

Top6：Faker（李相赫）—電競選手

Top7：李政厚—棒球運動員

Top8：SEVENTEEN—男子偶像團體

Top9：李康仁—足球運動員

Top10：劉在錫—主持人

●IU的15句人生經典語錄：

★你不是奇怪的人，而是像星星一樣的人。—IU李知恩

★有捨必有得，有得必有失，我是反覆咀嚼著這句話而活著。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★努力是會背叛人的，但努力過的人不會後悔。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★討厭我是你的權利，但做自己是我的權利。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★即使有人小看我，也不可能比我更小看自己。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★沒有夢想的人，最為強大。沒有想做或立刻要做的事情時，我的內心是最強大的。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★在這險惡的人世間，若活著的人能給予彼此更多的愛，那就好了。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★不要太擔心每件事，反正都會過去的，沒什麼大不了。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★我相信愛能戰勝恨，最終愛會獲勝。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★生而為人，能照顧愛惜自己就好了。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★就算再次徘徊不定，我也知道回來的路。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★自愛是認可自己，而不是只想著我是最棒的。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★我不想浪費時間做不喜歡的事。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★曾經以為花一定要結果，但想了想，如同種子一樣生活也不錯。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

★反正不可能滿足所有人，只要遇到欣賞你的人就行了。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma
圖／翻攝自IG @dlwlrma

人生 運動

延伸閱讀

高CP值濟州島團體旅遊5日行程，親子＋經典景點一次玩，一起闖進《苦盡柑來遇見你》的浪漫氛圍！

弘光科大陳毓璇參加韓國寵物美容賽獲亞軍

韓國爆紅「南山炸豬排」台灣吃得到了！爆汁豬排還可以免費續飯一次

 IU威！「苦盡柑來」4周奪冠評分數超越宋慧喬

相關新聞

LINE母親節聊天室特效 3組關鍵字讓熊大幫你向媽媽傳情

對媽媽大聲說愛總是有點害羞，今年母親節，LINE幫大家準備了「告白神器」，只要輸入指定關鍵字，熊大就會舉起康乃馨，配上粉...

酒店內開起拉麵店 看好南科長住日客與新增商機

台南桂田酒店要爭取日增長住的南科日客與市場新商機，今天宣布「台南星級飯店首創」、在店內另開拉麵專門店，12日試營運，19...

浮誇天花板可以這樣破了又破？Met Gala怪造型一次看

今年紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）活動中，美國歌手Andre 3000、演員Damson Idris、男模...

IU榮登「2025韓國富比士名人榜」Top1！15句「人生經典語錄」散播暖心正能量

恭喜IU李知恩在「2025韓國富比士名人榜」奪冠！

星廚炸雞對決第2回合月底登場！680元開吃、還能抽獎

位於台北晶華酒店地下二樓、由米其林星廚林明健（Chef Kin）主理的Afterglo餐酒館，自四月起於每個月最後一個週...

來自日本的佛系小畫家Rucu 原來佛像畫也可以如此可愛

有別於傳統佛像畫的莊嚴肅穆，來自日本的11歲小朋友Rucu，以不受限的創意盡情詮釋他眼中的諸佛，他筆下的佛像畫，充滿獨有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。