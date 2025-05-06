IU榮登「2025韓國富比士名人榜」Top1！15句「人生經典語錄」散播暖心正能量

恭喜IU李知恩在「2025韓國富比士名人榜」奪冠！

韓國富比士名人榜（Forbes Korea Power Celebrity 40）每年都會根據收入、媒體曝光度、社群影響力、廣播出鏡率等多項指標，選出當年的排行榜Top40。

IU除了第6張迷你專輯《The Winning》攻占各國音源榜，《IU H.E.R.》世界巡迴演唱會也吸引大批Uaena搶票，去年9月完成的第100場演唱會還推出電影版《IU CONCERT：THE WINNING》，再加上韓劇《 #苦盡柑來遇見你 》大獲好評，以及各種廣告、代言等，去年年收入估計達320億韓元（約台幣7.6億），穩居榜首。

自2008年出道至今，IU以天賦與超乎常人的努力成功闖出一片天，頭銜從「國民妹妹」蛻變為「國民女神」、「音源女王」、「全能藝人」、「公益偶像」，以歌手、演員、詞曲創作人等多重身分，展現全方位才能，尤其是她所散發的溫暖真誠正能量，深深感染著喜愛她的每一個人。IU不只是一位偶像，更是韓國樂壇與藝能界極具代表性的ICON。

來看看IU的15句人生經典語錄，不論你正在徘徊或前行，都能獲得一些力量或勇氣，為了更好的自己繼續戰鬥。

●同場加映：「2025韓國富比士名人榜」Top10 Top1：IU（李知恩）—歌手、演員 Top2：孫興慜—足球運動員 Top3：aespa—女子偶像團體 Top4：全炫茂—主持人 Top5：林英雄—歌手 Top6：Faker（李相赫）—電競選手 Top7：李政厚—棒球運動員 Top8：SEVENTEEN—男子偶像團體 Top9：李康仁—足球運動員 Top10：劉在錫—主持人

●IU的15句人生經典語錄：

★你不是奇怪的人，而是像星星一樣的人。—IU李知恩

★有捨必有得，有得必有失，我是反覆咀嚼著這句話而活著。—IU李知恩

圖／翻攝自IG @dlwlrma

★努力是會背叛人的，但努力過的人不會後悔。—IU李知恩

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★討厭我是你的權利，但做自己是我的權利。—IU李知恩

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★即使有人小看我，也不可能比我更小看自己。—IU李知恩

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★沒有夢想的人，最為強大。沒有想做或立刻要做的事情時，我的內心是最強大的。—IU李知恩

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★在這險惡的人世間，若活著的人能給予彼此更多的愛，那就好了。—IU李知恩

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★不要太擔心每件事，反正都會過去的，沒什麼大不了。—IU李知恩

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★我相信愛能戰勝恨，最終愛會獲勝。—IU李知恩

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★生而為人，能照顧愛惜自己就好了。—IU李知恩

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★就算再次徘徊不定，我也知道回來的路。—IU李知恩

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★自愛是認可自己，而不是只想著我是最棒的。—IU李知恩

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★我不想浪費時間做不喜歡的事。—IU李知恩

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★曾經以為花一定要結果，但想了想，如同種子一樣生活也不錯。—IU李知恩

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★反正不可能滿足所有人，只要遇到欣賞你的人就行了。—IU李知恩