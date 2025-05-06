LINE母親節聊天室特效 3組關鍵字讓熊大幫你向媽媽傳情

對媽媽大聲說愛總是有點害羞，今年母親節，LINE幫大家準備了「告白神器」，只要輸入指定關鍵字，熊大就會舉起康乃馨，配上粉紅色的溫暖背景，替你把那些不太敢說的心裡話都說出來。

即日起至5月12日早上10:00，只要在LINE聊天室輸入「媽媽」、「阿母」、「愛你」3組關鍵字，就會有粉紅色的背景鋪滿螢幕，熊大手舉康乃馨站出來，就像對媽媽說：「這朵花和這句話，都專屬於你！」母親節聊天室特效適用版本為LINE iOS 9.15.0（含）以上、LINE Android 10.2.0（含）以上且Android OS 7.1以上，LINE電腦版版本需為8.7.0以上。

同場加映母親節LINE主頁特效，將從5月10日00:00起至5月11日23:59，只有2天限定，只要LINE iOS 12.17.0（含）以上、LINE Android 13.2.0（含）以上且Android OS 7.1以上，就可以在LINE主頁捕捉期間限定的母親節暖馨驚喜。