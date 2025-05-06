快訊

台股終場微跌10點收20,522點 台積電下跌18元收920元

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

聽新聞
0:00 / 0:00

LINE母親節聊天室特效 3組關鍵字讓熊大幫你向媽媽傳情

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
限時2天在個人主頁上也會有動態特效。圖／LINE提供
限時2天在個人主頁上也會有動態特效。圖／LINE提供

對媽媽大聲說愛總是有點害羞，今年母親節LINE幫大家準備了「告白神器」，只要輸入指定關鍵字，熊大就會舉起康乃馨，配上粉紅色的溫暖背景，替你把那些不太敢說的心裡話都說出來。

即日起至5月12日早上10:00，只要在LINE聊天室輸入「媽媽」、「阿母」、「愛你」3組關鍵字，就會有粉紅色的背景鋪滿螢幕，熊大手舉康乃馨站出來，就像對媽媽說：「這朵花和這句話，都專屬於你！」母親節聊天室特效適用版本為LINE iOS 9.15.0（含）以上、LINE Android 10.2.0（含）以上且Android OS 7.1以上，LINE電腦版版本需為8.7.0以上。

同場加映母親節LINE主頁特效，將從5月10日00:00起至5月11日23:59，只有2天限定，只要LINE iOS 12.17.0（含）以上、LINE Android 13.2.0（含）以上且Android OS 7.1以上，就可以在LINE主頁捕捉期間限定的母親節暖馨驚喜。

另外，也可以用各種撒嬌的LINE貼圖來跟媽媽傳情更生動，不管是想永遠當個小孩撒嬌討拍，還是獻上暖暖的疼愛關心，都讓貼圖幫你傳遞。

限時在LINE聊天室輸入指定3組關鍵字，就可以看到母親節特效。圖／LINE提供
限時在LINE聊天室輸入指定3組關鍵字，就可以看到母親節特效。圖／LINE提供

LINE 母親節

延伸閱讀

影／詐團假冒長子傳訊借錢 苗栗婦險丟30萬警勸退

6年前喜獲愛女.....母親節前男星公開喜訊　58歲老婆「再懷孕」

兩波鋒面接力 中北部、東部今明雷雨 母親節全台壞天氣

地標網通母親節iPad、三星平板下殺7.9折起 舊換新加碼最高折42,500元

相關新聞

LINE母親節聊天室特效 3組關鍵字讓熊大幫你向媽媽傳情

對媽媽大聲說愛總是有點害羞，今年母親節，LINE幫大家準備了「告白神器」，只要輸入指定關鍵字，熊大就會舉起康乃馨，配上粉...

浮誇天花板可以這樣破了又破？Met Gala怪造型一次看

今年紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）活動中，美國歌手Andre 3000、演員Damson Idris、男模...

IU榮登「2025韓國富比士名人榜」Top1！15句「人生經典語錄」散播暖心正能量

恭喜IU李知恩在「2025韓國富比士名人榜」奪冠！

星廚炸雞對決第2回合月底登場！680元開吃、還能抽獎

位於台北晶華酒店地下二樓、由米其林星廚林明健（Chef Kin）主理的Afterglo餐酒館，自四月起於每個月最後一個週...

來自日本的佛系小畫家Rucu 原來佛像畫也可以如此可愛

有別於傳統佛像畫的莊嚴肅穆，來自日本的11歲小朋友Rucu，以不受限的創意盡情詮釋他眼中的諸佛，他筆下的佛像畫，充滿獨有...

從背面全裸到下半身失蹤！MET GALA最狂訂製西裝大匯集

2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）於當地時間5月5日登場，今年主題「Superfine: Tail...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。