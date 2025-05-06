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星廚炸雞對決第2回合月底登場！680元開吃、還能抽獎

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Afterglo餐酒館5月「Cock Fight炸雞爭霸」，邀請到米其林一星餐廳「de nuit」主廚古俊基（Chef Kei）登場。圖／Afterglo提供
Afterglo餐酒館5月「Cock Fight炸雞爭霸」，邀請到米其林一星餐廳「de nuit」主廚古俊基（Chef Kei）登場。圖／Afterglo提供

位於台北晶華酒店地下二樓、由米其林星廚林明健（Chef Kin）主理的Afterglo餐酒館，自四月起於每個月最後一個週一，舉辦「Cock Fight炸雞爭霸」。繼4月底結束由米其林一星餐廳「盈科EIKA」主廚稗田良平（Chef Hieda），與林明健的對決後；5月場將邀請米其林一星餐廳「de nuit」主廚古俊基（Chef Kei），於26日晚間登場。每人680元＋10%，就可以一次吃到兩位星廚的獨家炸雞創作；最後再投票選出當月炸雞王者，同時每場將抽出一名幸運兒，招待下一場Cock Fight免費雙人體驗。

在4月進行的首場對決中，「盈科EIKA」主廚稗田良平端上「母親的唐揚雞」，這是稗田媽媽在特別的日子，像家庭聚會、孩子生日時會做的一道溫馨家常菜。不過稗田良平這次做的是成人版口味，在鮮嫩多汁的炸雞下方墊上生菜與特調醬汁，入口先爽脆後爆汁，層次感拉滿。

林明健主廚的「炸雞溏心蛋」，靈感來自「蘇格蘭炸蛋」，在溏心蛋外裹上絞肉與麵衣，但林明健特別在絞肉裡加了雞軟骨，再將外層炸到金黃酥香。切開時瞬間蛋黃流淌，融合肉香、蛋香與雞軟骨特有的脆彈口感，層次豐富，搭配上主廚特製酸甜醬，在增添味覺深度的同時，又做到不搶雞肉鮮美滋味，令人拍案叫絕。

當晚用餐客人現場進行投票，開票過程雙方一度呈現拉鋸，讓現場的熱烈歡樂氛圍增添些許緊張感，最終由林明健主廚的「溏心蛋炸雞」，以些微票數差距險勝，也為首場對決劃下完美句點。

第2回合「Cock Fight炸雞爭霸」，將由米其林一星餐廳「de nuit」主廚古俊基登場。Chef Kei與林明健主廚都來自香港，經常私下交流廚藝。古俊基主廚喜好以輕盈、不炫技的細膩手法，呈現既具法式精神又跳脫統窠臼的現代料理；屆時會端出什麼樣的炸雞與林明健主廚對決，值得期待。

在此同時，4月以「溏心蛋炸雞」獲勝的林明健主廚，也要開始創意發想，思考5月26日要拿出什麼樣的獨家炸雞來應戰。活動自即日起開放預約，席位有限，建議提前訂位。

【Cock Fight炸雞爭霸】第二回合

．日期／時間：2025年5月26日（週一）晚間6：00～10：00

．售價：每人NT$680+10% 享兩位主廚的炸雞料理

．預約：https://reurl.cc/GnE6Xy

Afterglo四月第一場「Cock Fight炸雞爭霸」，由稗田良平主廚（左）與地主隊林明健主廚展開對決。圖／Afterglo提供
Afterglo四月第一場「Cock Fight炸雞爭霸」，由稗田良平主廚（左）與地主隊林明健主廚展開對決。圖／Afterglo提供
盈科EIKA主廚稗田良平以「母親的唐揚雞」應戰。記者高婉珮／攝影
盈科EIKA主廚稗田良平以「母親的唐揚雞」應戰。記者高婉珮／攝影
Afterglo餐酒館位於台北晶華酒店地下二樓，有座位區26席、吧檯區10席。圖／Afterglo提供
Afterglo餐酒館位於台北晶華酒店地下二樓，有座位區26席、吧檯區10席。圖／Afterglo提供
Afterglo餐酒館主廚林明健（Chef Kin）。圖／Afterglo提供
Afterglo餐酒館主廚林明健（Chef Kin）。圖／Afterglo提供
林明健主廚在4月Cock Fight炸雞爭霸獻上「炸雞溏心蛋」。記者高婉珮／攝影
林明健主廚在4月Cock Fight炸雞爭霸獻上「炸雞溏心蛋」。記者高婉珮／攝影

料理 米其林 餐廳

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