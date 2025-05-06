從背面全裸到下半身失蹤！MET GALA最狂訂製西裝大匯集

2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）於當地時間5月5日登場，今年主題「Superfine: Tailoring Black Style」聚焦美國黑人紳士穿著，許多女星都選穿了以「量身訂製西裝」延伸出的設計出席，例如韓流天團BLACKPINK的成員Jennie、Lisa、Rosé，以及時尚資優生Zendaya的和蕾哈娜（Rihanna）。

Jennie的黑白雙色香奈兒訂製服以香奈兒女士的骨董設計為靈感；同為香奈兒品牌大使的露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）所穿的天藍色訂製盧勒克羊毛西服，搭配同色系緞面蝴蝶結和雪紡紗披風，是以香奈兒2015/16秋冬高級訂製服為靈感的設計，經典山茶花和帽子格外搶眼。事實上，香奈兒女士就是時裝界第一位大膽將許多男士服裝元素引進女裝的設計師，她以製作帽子起家，而山茶花更是最初20年代上流社會男士出席宴會時所配戴的花朵，這些元素也都被彰顯在這次的晚宴穿搭上。

而「菲董」Pharrell Williams既然身為主席，LV又是今年的主力贊助商，今年可說是火力全開！Zendaya穿了一身全白搭配大遮陽帽的LV訂製西裝亮相，跟在傳奇天后黛安娜羅絲（Diana Ross）之後出場，她的服裝正是向這位歌姬1970年代經典造型致敬。而轉過身可見到Zendaya一身簡約的小巧思：她在後背中央裝飾了一個寶格麗的蛇形鑽石胸針，雖然小但贏在巧思，無疑是今日最吸睛珠寶搭配。

身為LV品牌大使的Lisa自然也穿了超級具有辨識度的延伸款西裝。事實上，她和同樣身穿菲董設計路易威登訂製服的美國女星Sabrina Carpenter、以及菲董老婆海倫拉西沙（Helen Lasichanh），穿著都有異曲同工之妙：都是從男士訂製西服延伸出的設計，但「下半身失蹤」，改為拉長腿部線條的火辣設計。「下半身失蹤」另一位當家則是蜜桃貓朵佳（Doja Cat），超級誇張份量感的短西裝出自「時尚小馬哥」Marc Jacobs之手，舞台效果十足。

而巨星蕾哈娜（Rihanna）則是今年最美孕婦，另一半A$AP Rocky因為擔任聯合主席兩人分別各自出場，身穿Marc Jacobs訂製禮服的蕾哈娜懷著第三胎，孕肚相當顯眼，把本來的緊身腰線馬甲和解構西裝穿出截然不同的效果！同樣解構西裝的禮服還有「蝙蝠俠」羅伯派丁森的超模愛妻Suki Waterhouse，Michael Kors設計的禮服正面看來似西裝的背心，背面和側面幾乎是全部挖空，配高衩直筒長裙，把西裝穿出前所未有的火辣性感。