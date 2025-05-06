短今來相伴！CoCo推「啦啦隊杯身」 迷客夏免費喝一年

連鎖手搖飲「CoCo都可」今年邁入28週年。為慶祝28歲，特別攜手中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，推出聯名杯身。即日起購買大杯飲品，都可獲得啦啦隊聯名杯身，包括有短今、小迪、君白等3位人氣啦啦隊登上杯身，消費加價5元，還可加購「啦啦隊保溫袋」，讓活力女神陪伴自己享受夏天。另外在5月15日至5月18日其中2天（依各店規劃），「百香雙響炮」原價70元，特價49元，「葡萄柚果粒茶」原價70元，特價39元。5月10日至5月11日，臨櫃購買「粉角奶茶」，原價每杯 60元，限時享「第二杯10元」優惠，平均每杯35元。

「迷客夏」今夏首度攜手「關島觀光局」，5月7日起跨界聯名推出3款芒果系飲品。其中「海鹽芒果綠」，以關島經典醬料Finadene為風味靈感，藉由檸檬與海鹽點綴出成熟芒果的香甜，清爽酸香又帶著淡鹹尾韻淡淡鹹味，每杯65元；「島嶼芒果青梅綠」則將香甜芒果與酸鹹青梅相互映襯，並帶著綠茶回甘滋味，每杯65元；結合芒果、蜜桃、蔓越莓等水果的「熱帶水果氣泡」，充滿熱情的滋味與刺激氣泡感，帶來奔放的消暑滋味，售價75元。5月底前持悠遊卡、悠遊聯名卡購買，現折5元。

為慶祝新品登場，迷客夏也打造兩款具有關島風格的主題杯身，另外將台北中山南西店打造為「關島風情快閃店」。5月7日至5月20日，凡購買迷客夏✕關島觀光局聯名新品任一款，並完成拍照任務，就有機會獲得「台北—關島直航雙人來回機票」