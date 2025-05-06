蘋果推出2025驕傲特別版錶帶 彩色條紋每款都獨一無二

迎接同志驕傲月，蘋果宣布推出全新2025Apple Watch驕傲特別版運動型錶帶、Pride Harmony錶面，以及同步推出iPhone和iPad的背景圖片，向全球LGBTQ+社群的堅韌與多樣性致敬。今年錶帶設計以猶如織錦般的彩虹條紋為主軸，每一道條紋形狀與尺寸各異，運用多色條紋手工排列，並以壓縮成型技術壓合為一體，打造出微妙而充滿魅力的差異。每條色彩排列皆略有不同的設計，象徵LGBTQ+社群每位成員的獨特性。

全新Pride Harmony錶面與iPhone、iPad背景圖片在設計上彼此呼應，類比錶面採用大膽彩虹條紋，隨手腕抬起呈現動態數字變化；背景圖片則會使用者移動裝置、鎖定或解鎖時變換色彩的位置，營造活潑動感的視覺體驗。這些繽紛美麗的圖騰將會隨著watchOS 11.5、iOS 18.5與iPadOS 18.5更新一同釋出。

與過往設計相比，2024年的錶帶使用的是霓虹色系編織單圈錶環，靈感源自多面驕傲旗幟，展現 LGBTQ+ 社群的力量和美麗。2023年則採用白色基底融入歡樂的彩虹幾何形狀的運動型錶帶，採用原始彩虹旗的顏色，並加上其他5種代表不同族群的顏色。今年則是強調彩虹主體，並加強每條錶帶獨一無二的特性，色彩感受更強烈。

驕傲特別版運動型錶帶即日起於官網及Apple Store app開放訂購，售價為1,600元，預計下週起於Apple零售店與授權經銷商供貨，提供40公釐、42公釐與46公釐尺寸，並有S/M與M/L共2種長度選擇。