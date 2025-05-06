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火山排骨燃燒上桌！「享。THAI」插旗南港 加碼送300

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
享。THAI提供多樣化的跨界南洋風味料理。記者陳睿中／攝影
享。THAI提供多樣化的跨界南洋風味料理。記者陳睿中／攝影

春申食府集團全新南洋料理品牌「享。THAI」，即日起正式進駐LaLaport南港，號稱為館內唯一主打南洋風味的餐廳。為慶祝新店開幕，5月底前消費多人套餐，就可免費招待招牌黃金蝦餅、小火山排骨等不同特色料理，針對當月壽星，也可享壽星專屬優惠，另外單筆消費滿千，也可獲贈抵用券300元，讓賓客享受不同的福利方案。

「享。THAI」主打南洋混搭台味的創意特色料理，擷取泰國、馬來西亞、新加坡、越南等地的風味，結合台灣當季食材與喜好，打造出自家的個性。「打拋催淚蛋」將泰式打拋系列與川菜催淚蛋巧妙融合，以酥炸鵪鶉蛋作為主角，搭配以九層塔、辣椒與魚露拌炒的招牌醬料，最後以薄荷葉與紫洋蔥點綴，整體清新中帶著鹹辣香氣，每份320元。

「小曼谷椒麻雞」則是以椒麻雞為基礎，將雞腿肉搭以香茅、香菜、魚露等多種辛香料醃製，油炸後再淋上麻香的椒麻醬，開胃下飯，每份360元。「小火山排骨」取豬肋排經南洋香料高湯慢燉兩小時，再堆疊成排骨小山，先澆上融合雙椒、魚露、檸檬汁與大蒜特調出的火山醬汁，再點燃伏特加，在熊熊烈焰中增添酒香，兼具視覺與味覺享受，每份699元。

除此之外，包括「小霸王海鮮桶」、「酸椰椰魚片」、「招牌黃金蝦餅」、「軟殼蟹蟹酥」等菜色，也都是店內推薦菜色。另還有多款開胃菜、海鮮、牛豬雞等特色菜餚。針對多人用餐，則規劃有2、4、6人套餐，各為1,699、3,899與5,499元。

不同於坊間南洋餐廳常使用的南洋設計風格，享。THAI以清新的白色大理石搭配木質調裝潢，結合大面積窗光的明亮感，營造出輕盈的度假感。為慶祝新店開幕，5月31日前，點購雙人套餐，贈送「招牌黃金蝦餅」1份；點購4／6人套餐，則贈送「小火山排骨」1份。針對當月壽星，憑證件可贈送當日飲品或甜點1份（2擇1）；即日起至8月底前，單筆消費滿千，贈送抵用券300元，適用於享。THAI或春申食府。

打拋催淚蛋，320元。記者陳睿中／攝影
打拋催淚蛋，320元。記者陳睿中／攝影
軟殼蟹蟹酥，480元。記者陳睿中／攝影
軟殼蟹蟹酥，480元。記者陳睿中／攝影
招牌黃金蝦餅，360元。記者陳睿中／攝影
招牌黃金蝦餅，360元。記者陳睿中／攝影
小霸王海鮮桶，699元。記者陳睿中／攝影
小霸王海鮮桶，699元。記者陳睿中／攝影
小曼谷椒麻雞，360元。記者陳睿中／攝影
小曼谷椒麻雞，360元。記者陳睿中／攝影
享。THAI即日起正式進駐LaLaport南港。圖／享。THAI提供
享。THAI即日起正式進駐LaLaport南港。圖／享。THAI提供
小火山排骨，每份699元。記者陳睿中／攝影
小火山排骨，每份699元。記者陳睿中／攝影
酸椰椰魚片，699元。記者陳睿中／攝影
酸椰椰魚片，699元。記者陳睿中／攝影

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