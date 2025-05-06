花火節本島至澎湖交通票成優惠神票 全家六大商品買一送一

2025年「澎湖國際海上花火節」盛大展開，點燃今年夏季最繽紛的國旅熱潮，歷年觀光遊客都為澎湖地區的全家吸引眾多消費者，期間更創造近五倍銷售成長；全家便利商店（5903）與澎湖縣政府合作邁入第五年，為迎接大量湧入的旅遊人潮，推出系列優惠活動，包含憑本島到澎湖交通票券享指定商品買一送一、澎湖地區全家店舖滿額贈史努比限量周邊，而線上也推出全家行動購澎湖及史努比好物販售等多面向應援花火節。

澎湖限定！史努比周邊滿額萌翻贈 花火明信片限量登場氣泡水、酷繽沙免費爽飲

無論是搭船或是搭飛機前往澎湖，交通票都要保留好，即日起至7月29日，只要憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，即可享Let’s Café 大杯經典美式/拿鐵、Let’s Tea仙女紅茶、酷繽沙（經典黑炫牛奶或經典黑炫咖啡口味任選）、FamiCollection古早味紅茶/四季春青茶/黃金蕎麥茶，六種商品買一送一優惠；周末再加碼，活動期間每周五、六、日限定，原味爆汁熱狗也享有憑機票、船票買一送一 。

為迎接花火節旅遊旺潮，澎湖地區全家店舖更推出滿額贈活動，即日起至7月29日，於澎湖地區「全家」凡單筆消費指定商品滿500元，即可獲得限量「史努比伸縮識別夾」（兩款隨機贈送）或「史努比果凍貼」乙份，數量有限，送完為止。

伸縮識別夾無論是作為交通票卡佩戴或上班使用都可愛又實用；果凍貼可黏貼於冰箱、窗戶等光滑家居用品上，讓生活空間充滿史努比的可愛魅力，粉絲絕對不能錯過。此外，今年「全家」再次攜手澎湖縣政府，推出「澎湖花火節限量版明信片」，每張附有專屬商品兌換條碼，兌換品項包含FamiCollection氣泡水（口味任選）、指定口味酷繽沙或20元購物金（滿100折抵）。明信片設計三款不同卡面；凡於花火節活動現場（觀音亭場販售）購買指定周邊商品單筆滿500元，即可獲贈一張，數量有限，贈完為止。

全家行動購應援2025年澎湖國際海上花火節「史努比75周年」主題，即日起開賣多款史努比周邊商品，無論是生活小物、時尚單品或質感玩具都能在全家行動購上一次購足！首推商品包含小巧實用的史努比矽膠零錢包（兩入組，580元）、夏季出遊補水最實用的不鏽鋼冰霸杯（650元）、兼具可愛又時尚的漁夫帽（590元）等。

喜愛澎湖海味的饕客們有福了！想品嚐道地澎湖美味，「全家行動購」精選澎湖伴手禮名店「宏裕行」的八寶卷、蛋黃芋丸、海鮮派等眾多人氣美食等，此外，於「澎湖商品專區」購買指定商品，還可獲得「澎湖花火節限定版明信片」乙張，宅家也能盡享夏日旅遊的儀式感。5月7日-5月13日，會員於「全家」完成網購包裹取件，並於結帳時出示會員條碼或報會員手機號碼，即可獲得「15元四季春青茶（冰特大杯/熱大杯）」優惠券乙張，今年夏天就讓「全家」帶你享受澎湖夏日好時光。