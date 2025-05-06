Rosé、Lisa、Jennie都來了！Met Gala大秀黑色性感

南韓天團BLACKPINK成員中的Lisa、Jennie、Rosé今晚悉數出席了Met Gala 2025的典禮活動，三人並將團名中的黑色全數上身，性感、美豔、大方。

身為香奈兒品牌大使的Jennie以經典的黑、白、山茶花為元素，穿上一身香奈兒訂製服，訂製服是以1920、1930年的Coco Chanel設計為靈感，同時Jennie也特別喜歡今日身上的帽子造型；Jennie身上的訂製服除了有明顯白色山茶花為主視覺，並運用了香奈兒女士熱愛的珍珠，珍珠項鍊並帶出歐洲貴族軍事徽章的聯想，也展現出Jennie柔美以外的獨立、自信。

金髮的Rosé身穿Saint Laurent訂製黑色禮服，寬大肩線宛如1980年代的Powersuit，同時內搭一條Tiffany高級珠寶項鍊，奇特的造型靈感源自海洋生物；同時Rosé兩手外拖一條黑色長巾，讓即便身穿黑西裝依然有晚禮服的華麗。