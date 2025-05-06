Rosé、Lisa、Jennie都來了！Met Gala大秀黑色性感
南韓天團BLACKPINK成員中的Lisa、Jennie、Rosé今晚悉數出席了Met Gala 2025的典禮活動，三人並將團名中的黑色全數上身，性感、美豔、大方。
身為香奈兒品牌大使的Jennie以經典的黑、白、山茶花為元素，穿上一身香奈兒訂製服，訂製服是以1920、1930年的Coco Chanel設計為靈感，同時Jennie也特別喜歡今日身上的帽子造型；Jennie身上的訂製服除了有明顯白色山茶花為主視覺，並運用了香奈兒女士熱愛的珍珠，珍珠項鍊並帶出歐洲貴族軍事徽章的聯想，也展現出Jennie柔美以外的獨立、自信。
金髮的Rosé身穿Saint Laurent訂製黑色禮服，寬大肩線宛如1980年代的Powersuit，同時內搭一條Tiffany高級珠寶項鍊，奇特的造型靈感源自海洋生物；同時Rosé兩手外拖一條黑色長巾，讓即便身穿黑西裝依然有晚禮服的華麗。
今日我最「透」的Lisa無論正面、背面都以極短褲搭配黑色鏤空西裝，正面西裝下擺並裝飾兩條珍珠與貴金屬項鍊，或無形致敬了街頭的工裝文化；同時Lisa下身的透膚絲襪、手上包款都有明顯的Louis Vuitton元素，也無形點出LV身為活動主要贊助商之一的奢華氣息。
【2025報稅季來了】
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