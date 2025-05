妮可基嫚短髮帥又辣！登藍地毯超美耳環出自華人設計師

女星妮可基嫚 (Nicole Kidman)出席2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)時,項鍊了全新的超級短髮,是多年來一直保持長髮造型造型的她全新的嘗試!短髮的正面和瀏海保持了一定的蓬鬆度,在正面看來彷彿是長髮往後梳起,但轉過身就可以看到捲曲的髮尾緊捏頸部曲線,非常亮麗帥氣。

為了更能凸顯這個俏麗的新造型,她選穿了一套黑色的平口Balenciaga訂製服搭配華裔珠寶設計師趙心綺設計的CINDY CHAO的White Label Collection 高級珠寶系列樹枝手環、花園戒指,以及二十周年系列葉片耳環。具有份量的耳環讓人輕鬆就聚焦在她的髮型上。她解說,在與主席Anna Wintour討論這次服裝選擇後,她決定緊貼「tailor-made」這個主題去發揮,穿珠量身訂製的服裝之美。 CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列樹枝手環。圖/CINDY CHAO The Art Jewel提供 CINDY CHAO的White Label Collection高級珠寶系列花園戒指。圖/CINDY CHAO The Art Jewel提供 CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列二十周年系列葉片耳環。圖/CINDY CHAO The Art Jewel提供