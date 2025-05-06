妮可基嫚短髮帥又辣！登藍地毯超美耳環出自華人設計師
女星妮可基嫚 （Nicole Kidman）出席2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）時，項鍊了全新的超級短髮，是多年來一直保持長髮造型造型的她全新的嘗試！短髮的正面和瀏海保持了一定的蓬鬆度，在正面看來彷彿是長髮往後梳起，但轉過身就可以看到捲曲的髮尾緊捏頸部曲線，非常亮麗帥氣。
為了更能凸顯這個俏麗的新造型，她選穿了一套黑色的平口Balenciaga訂製服搭配華裔珠寶設計師趙心綺設計的CINDY CHAO的White Label Collection 高級珠寶系列樹枝手環、花園戒指，以及二十周年系列葉片耳環。具有份量的耳環讓人輕鬆就聚焦在她的髮型上。她解說，在與主席Anna Wintour討論這次服裝選擇後，她決定緊貼「tailor-made」這個主題去發揮，穿珠量身訂製的服裝之美。
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