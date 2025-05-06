快訊

台幣匯價開盤後升破30元又拉回 今日再度上演30元關卡保衛戰

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

妮可基嫚短髮帥又辣！登藍地毯超美耳環出自華人設計師

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
妮可基嫚穿Balenciaga、配戴CINDY CHAO藝術珠寶亮相新髮型登2025 Met Gala。圖／美聯社
妮可基嫚穿Balenciaga、配戴CINDY CHAO藝術珠寶亮相新髮型登2025 Met Gala。圖／美聯社

女星妮可基嫚 （Nicole Kidman）出席2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）時，項鍊了全新的超級短髮，是多年來一直保持長髮造型造型的她全新的嘗試！短髮的正面和瀏海保持了一定的蓬鬆度，在正面看來彷彿是長髮往後梳起，但轉過身就可以看到捲曲的髮尾緊捏頸部曲線，非常亮麗帥氣。

為了更能凸顯這個俏麗的新造型，她選穿了一套黑色的平口Balenciaga訂製服搭配華裔珠寶設計師趙心綺設計的CINDY CHAO的White Label Collection 高級珠寶系列樹枝手環、花園戒指，以及二十周年系列葉片耳環。具有份量的耳環讓人輕鬆就聚焦在她的髮型上。她解說，在與主席Anna Wintour討論這次服裝選擇後，她決定緊貼「tailor-made」這個主題去發揮，穿珠量身訂製的服裝之美。

CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列樹枝手環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列樹枝手環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO的White Label Collection高級珠寶系列花園戒指。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO的White Label Collection高級珠寶系列花園戒指。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列二十周年系列葉片耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列二十周年系列葉片耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

服裝 設計師

延伸閱讀

國小女童搭Uber弄濕特斯拉 司機：把水舔乾淨就當和解

Met Gala／妮可基嫚側邊全空！若隱若現半球險走光

「誰家長輩把錢包還來」 高雄女大生丟錢調監視器揪竊嫌

17年帶走了什麼？ 人氣女團T-ara成員恩靜「復刻超粗眼線妝容」成果出爐網傻眼

相關新聞

火山排骨燃燒上桌！「享。THAI」插旗南港 加碼送300

春申食府集團全新南洋料理品牌「享。THAI」，即日起正式進駐LaLaport南港，號稱為館內唯一主打南洋風味的餐廳。為慶...

花火節本島至澎湖交通票成優惠神票 全家六大商品買一送一

2025年「澎湖國際海上花火節」盛大展開，點燃今年夏季最繽紛的國旅熱潮，歷年觀光遊客都為澎湖地區的全家吸引眾多消費者，期...

Rosé、Lisa、Jennie都來了！Met Gala大秀黑色性感

南韓天團BLACKPINK成員中的Lisa、Jennie、Rosé今晚悉數出席了Met Gala 2025的典禮活動，三...

妮可基嫚短髮帥又辣！登藍地毯超美耳環出自華人設計師

女星妮可基嫚 （Nicole Kidman）出席2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）時，項鍊了全新的...

體操女王、花蝴蝶、閃電俠 體育明星超時髦登MET GALA

2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）於當地時間5月5日登場，今年主題「Superfine: Tail...

提垃圾袋走Met Gala認真的？Andre 3000鋼琴上身超搶戲

饒舌歌手Andre 3000（André Lauren Benjamin）今日在接近紅毯尾聲時現身Met Gala 20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。