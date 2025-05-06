體操女王、花蝴蝶、閃電俠 體育明星超時髦登MET GALA
2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）於當地時間5月5日登場，今年主題「Superfine: Tailoring Black Style」聚焦美國黑人文化穿著，許多美國頂尖的黑人運動員也都受邀出席。破紀錄摘下11枚奧運獎牌的「體操女王」Simone Biles與丈夫Jonathan Owens一起出席，身穿寶藍色Harbison Studio刺繡短洋裝，這雖非她第一次出席Met Gala，但他笑說出席時尚活動比奧運比賽更讓她緊張。
短跑女王「花蝴蝶」Sha'Carri Richardson，向來以在田徑場上誇張的髮色、驚人的美甲和狂野的爆發力備受矚目。她這次受邀參加Met Gala，選穿了一套由Alessandro Michele設計的VALENTINO禮服，嫩黃色平口禮服內搭粉紫色的蕾絲緊身衣，讓人想起她一度短跑奪冠時下半身包覆粉色蕾絲的傳奇英姿。
另一位以穿著風格席捲田徑場的奧運金牌名將Noah Lyles，則以Thom Browne訂製短褲西裝搭配大量珍珠珠寶與珠寶設計師Ana Khouri一起出場，斯文的眼鏡為他的造型畫龍點睛。他在田徑場上最讓人難忘的就是配戴鑲嵌珍珠的止汗髮圈。
NBA代表今年是前邁阿密熱火後衛「閃電俠」 德韋恩韋德（Dwyane Wade），他與太太Gabrielle Union都穿的Prada禮服搭配Tiffany & Co.的珠寶。眾所期待的「詹皇」LeBron James因膝蓋受傷今年缺席。
今年出席Met Gala的頂尖運動員，除了身為聯合主席的F1「七冠王」路易斯·漢米爾頓（Lewis Hamilton），以及時尚活動常客大小威廉絲姊妹（Venus & Serena Williams），還有頂級奢華腕表Richard Mille代言人擊劍選手Miles Chamley-Watson、以及2024巴黎奧運短跑女王湯瑪絲（Gabrielle Thomas）。
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