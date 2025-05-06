快訊

台幣匯價開盤後升破30元又拉回 今日再度上演30元關卡保衛戰

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

體操女王、花蝴蝶、閃電俠 體育明星超時髦登MET GALA

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
體操女王」Simone Biles穿Harbison Studio出席2025 Met Gala。圖／美聯社
體操女王」Simone Biles穿Harbison Studio出席2025 Met Gala。圖／美聯社

2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）於當地時間5月5日登場，今年主題「Superfine: Tailoring Black Style」聚焦美國黑人文化穿著，許多美國頂尖的黑人運動員也都受邀出席。破紀錄摘下11枚奧運獎牌的「體操女王」Simone Biles與丈夫Jonathan Owens一起出席，身穿寶藍色Harbison Studio刺繡短洋裝，這雖非她第一次出席Met Gala，但他笑說出席時尚活動比奧運比賽更讓她緊張。

短跑女王「花蝴蝶」Sha'Carri Richardson，向來以在田徑場上誇張的髮色、驚人的美甲和狂野的爆發力備受矚目。她這次受邀參加Met Gala，選穿了一套由Alessandro Michele設計的VALENTINO禮服，嫩黃色平口禮服內搭粉紫色的蕾絲緊身衣，讓人想起她一度短跑奪冠時下半身包覆粉色蕾絲的傳奇英姿。

另一位以穿著風格席捲田徑場的奧運金牌名將Noah Lyles，則以Thom Browne訂製短褲西裝搭配大量珍珠珠寶與珠寶設計師Ana Khouri一起出場，斯文的眼鏡為他的造型畫龍點睛。他在田徑場上最讓人難忘的就是配戴鑲嵌珍珠的止汗髮圈。

NBA代表今年是前邁阿密熱火後衛「閃電俠」 德韋恩韋德（Dwyane Wade），他與太太Gabrielle Union都穿的Prada禮服搭配Tiffany & Co.的珠寶。眾所期待的「詹皇」LeBron James因膝蓋受傷今年缺席。

今年出席Met Gala的頂尖運動員，除了身為聯合主席的F1「七冠王」路易斯·漢米爾頓（Lewis Hamilton），以及時尚活動常客大小威廉絲姊妹（Venus & Serena Williams），還有頂級奢華腕表Richard Mille代言人擊劍選手Miles Chamley-Watson、以及2024巴黎奧運短跑女王湯瑪絲（Gabrielle Thomas）。

邁阿密熱火後衛「閃電俠」 偕妻子穿PRADA、配戴Tiffany珠寶出席2025 Met Gala。圖／美聯社
邁阿密熱火後衛「閃電俠」 偕妻子穿PRADA、配戴Tiffany珠寶出席2025 Met Gala。圖／美聯社
短跑女王「花蝴蝶」Sha'Carri Richardson穿VALENTINO出席2025 Met Gala。圖／美聯社
短跑女王「花蝴蝶」Sha'Carri Richardson穿VALENTINO出席2025 Met Gala。圖／美聯社

女王 巴黎奧運 珠寶

延伸閱讀

NBA／名嘴酸湖人輸球後詐傷 詹皇缺席時尚盛會Met Gala

Met Gala／奧斯卡影后荷莉貝瑞豁出去！開到底秀「渾圓雙球」

提垃圾袋走Met Gala認真的？Andre 3000鋼琴上身超搶戲

Met Gala／瑪丹娜鬼門關前搶回一命！閃白西裝女王重生

相關新聞

火山排骨燃燒上桌！「享。THAI」插旗南港 加碼送300

春申食府集團全新南洋料理品牌「享。THAI」，即日起正式進駐LaLaport南港，號稱為館內唯一主打南洋風味的餐廳。為慶...

花火節本島至澎湖交通票成優惠神票 全家六大商品買一送一

2025年「澎湖國際海上花火節」盛大展開，點燃今年夏季最繽紛的國旅熱潮，歷年觀光遊客都為澎湖地區的全家吸引眾多消費者，期...

Rosé、Lisa、Jennie都來了！Met Gala大秀黑色性感

南韓天團BLACKPINK成員中的Lisa、Jennie、Rosé今晚悉數出席了Met Gala 2025的典禮活動，三...

妮可基嫚短髮帥又辣！登藍地毯超美耳環出自華人設計師

女星妮可基嫚 （Nicole Kidman）出席2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）時，項鍊了全新的...

體操女王、花蝴蝶、閃電俠 體育明星超時髦登MET GALA

2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）於當地時間5月5日登場，今年主題「Superfine: Tail...

提垃圾袋走Met Gala認真的？Andre 3000鋼琴上身超搶戲

饒舌歌手Andre 3000（André Lauren Benjamin）今日在接近紅毯尾聲時現身Met Gala 20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。