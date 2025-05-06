提垃圾袋走Met Gala認真的？Andre 3000鋼琴上身超搶戲

饒舌歌手Andre 3000（André Lauren Benjamin）今日在接近紅毯尾聲時現身Met Gala 2025活動，並以浮誇、帶有戲劇性的造型，再度成為「紅毯」亮點。

頭頂紅色帽飾，背上「背」了ㄧ台三角鋼琴的Andre 3000看起來超級浮誇，同時他手上並提取了一只宛如垃圾袋的黑色抽繩提包，形成強烈造型對比。Andre 3000的服裝其實暗藏玄機，合身的連身工作褲裝上裝飾以大量拉鍊，讓人聯想到日本動漫《JoJo冒險野郎》中的角色布魯諾布加拉提（Bruno Bucciarati），在工裝風格中帶有明顯的精緻感，並呼應了本屆大會主題：《超凡美學：精緻黑人時尚》（Superfine: Tailoring Black Style）。