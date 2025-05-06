快訊

台幣匯價開盤後升破30元又拉回 今日再度上演30元關卡保衛戰

想減肥卻「不吃早餐」是大忌 專家建議3個無負擔飲食原則

抓到了！涉打死女友棄保潛逃近兩年 76行者前總召陳修將員林市落網

聽新聞
0:00 / 0:00

提垃圾袋走Met Gala認真的？Andre 3000鋼琴上身超搶戲

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Andre 3000的合身連身工作褲裝上裝飾以大量拉鍊，讓人聯想到日本動漫《JoJo冒險野郎》中的角色布魯諾布加拉提（Bruno Bucciarati），在工裝風格中帶有明顯的精緻感，並呼應本屆大會主題：《超凡美學：精緻黑人時尚》（Superfine: Tailoring Black Style）。圖／翻攝自IG @ rogergonzalezshow
Andre 3000的合身連身工作褲裝上裝飾以大量拉鍊，讓人聯想到日本動漫《JoJo冒險野郎》中的角色布魯諾布加拉提（Bruno Bucciarati），在工裝風格中帶有明顯的精緻感，並呼應本屆大會主題：《超凡美學：精緻黑人時尚》（Superfine: Tailoring Black Style）。圖／翻攝自IG @ rogergonzalezshow

饒舌歌手Andre 3000（André Lauren Benjamin）今日在接近紅毯尾聲時現身Met Gala 2025活動，並以浮誇、帶有戲劇性的造型，再度成為「紅毯」亮點。

頭頂紅色帽飾，背上「背」了ㄧ台三角鋼琴的Andre 3000看起來超級浮誇，同時他手上並提取了一只宛如垃圾袋的黑色抽繩提包，形成強烈造型對比。Andre 3000的服裝其實暗藏玄機，合身的連身工作褲裝上裝飾以大量拉鍊，讓人聯想到日本動漫《JoJo冒險野郎》中的角色布魯諾布加拉提（Bruno Bucciarati），在工裝風格中帶有明顯的精緻感，並呼應了本屆大會主題：《超凡美學：精緻黑人時尚》（Superfine: Tailoring Black Style）。

事實上，Andre 3000今日的新專輯也同步上線，封面插畫正是他出席Met Gala的造型，一名男子在藍色背景中被著一台巨大鋼琴，同時Youtube也同步更新了七首全新單曲，成為相當聰明、吸睛的另類宣傳；而假使鋼琴暗示了黑人天生的音樂才華、一如近日好萊塢電影《罪人》（The Sinners）的隱藏主題，那麼Andre 3000手上的塑膠提包則或暗示了對於階級、傳統印象的控訴或嘲諷，發人深省。

美國歌手Andre 3000今日參加Met Gala典禮，同步以插畫造型、背上一台三角鋼琴成為活動亮點，並發表了全新專輯。圖／翻攝自 IG @ andre3000
美國歌手Andre 3000今日參加Met Gala典禮，同步以插畫造型、背上一台三角鋼琴成為活動亮點，並發表了全新專輯。圖／翻攝自 IG @ andre3000
美國歌手Andre 3000手持黑色垃圾袋、背上一台鋼琴的造型，在浮誇之外並發人省思。翻攝自IG @ pigsandplans
美國歌手Andre 3000手持黑色垃圾袋、背上一台鋼琴的造型，在浮誇之外並發人省思。翻攝自IG @ pigsandplans

紅毯 鋼琴

延伸閱讀

Met Gala／瑪丹娜鬼門關前搶回一命！閃白西裝女王重生

Met Gala／48歲夏奇拉超逆齡　化身真人版粉紅芭比

Met Gala／妮可基嫚側邊全空！若隱若現半球險走光

Met Gala／黛咪摩爾自帶光圈！薑是老的辣：叫我女王

相關新聞

火山排骨燃燒上桌！「享。THAI」插旗南港 加碼送300

春申食府集團全新南洋料理品牌「享。THAI」，即日起正式進駐LaLaport南港，號稱為館內唯一主打南洋風味的餐廳。為慶...

花火節本島至澎湖交通票成優惠神票 全家六大商品買一送一

2025年「澎湖國際海上花火節」盛大展開，點燃今年夏季最繽紛的國旅熱潮，歷年觀光遊客都為澎湖地區的全家吸引眾多消費者，期...

Rosé、Lisa、Jennie都來了！Met Gala大秀黑色性感

南韓天團BLACKPINK成員中的Lisa、Jennie、Rosé今晚悉數出席了Met Gala 2025的典禮活動，三...

妮可基嫚短髮帥又辣！登藍地毯超美耳環出自華人設計師

女星妮可基嫚 （Nicole Kidman）出席2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）時，項鍊了全新的...

體操女王、花蝴蝶、閃電俠 體育明星超時髦登MET GALA

2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）於當地時間5月5日登場，今年主題「Superfine: Tail...

提垃圾袋走Met Gala認真的？Andre 3000鋼琴上身超搶戲

饒舌歌手Andre 3000（André Lauren Benjamin）今日在接近紅毯尾聲時現身Met Gala 20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。