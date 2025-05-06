Met Gala 25／F1車手成主席！Hamilton親曝設計師是她

F1「七冠王」Lewis Hamilton今日登上2025年Met Gala紅毯與晚宴。在接受採訪時除了分享他與Anna Wintour首次談到成為Met Gala共同主席的興奮之情，同時透露了他一身白色禮服出自英國設計師Grace Wales Bonner之手。

事實上，Lewis Hamiton除了登上Met Gala紅毯，同時並與美國男星Colman Domingo、歌手A$AP Rocky、LV男裝創意總監Pharrell Williams，以及Vogue主編Anna Wintour擔任共同主席，或寫下F1車手歷史新頁。

而曾獲LVMH青年設計師獎（2016）、CFDA年度國際男裝設計師獎（2021），2022年6月再被授予大英帝國勳章（MBE）的設計師Wales Bonner，除了是維也納應用藝術大學時尚設計系主任，並曾在2021年的英國「Powerlist」中被認定為英國最具影響力的非洲或非洲加勒比血統人物。