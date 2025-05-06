Met Gala 25／F1車手成主席！Hamilton親曝設計師是她
F1「七冠王」Lewis Hamilton今日登上2025年Met Gala紅毯與晚宴。在接受採訪時除了分享他與Anna Wintour首次談到成為Met Gala共同主席的興奮之情，同時透露了他一身白色禮服出自英國設計師Grace Wales Bonner之手。
事實上，Lewis Hamiton除了登上Met Gala紅毯，同時並與美國男星Colman Domingo、歌手A$AP Rocky、LV男裝創意總監Pharrell Williams，以及Vogue主編Anna Wintour擔任共同主席，或寫下F1車手歷史新頁。
而曾獲LVMH青年設計師獎（2016）、CFDA年度國際男裝設計師獎（2021），2022年6月再被授予大英帝國勳章（MBE）的設計師Wales Bonner，除了是維也納應用藝術大學時尚設計系主任，並曾在2021年的英國「Powerlist」中被認定為英國最具影響力的非洲或非洲加勒比血統人物。
Lewis Hamiton今日一身白色成套西裝，並配戴一頂白色帽飾，除了手上的碩大戒指、華麗袖扣，袖口前的胸針更如歐洲貴族的軍事徽章、但以如花朵勝放的鑽石火光，同時有著流蘇珍珠綴飾，如王族般的華麗氣勢，或正襯托了Lewis Hamiton身為七冠王的當代頂級F1車手成就。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言