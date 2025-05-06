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Zendya都讓步！傳奇歌姬驚喜亮相 最巨大裙擺藏洋蔥

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
黛安娜羅絲亮相2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自IG @metgalaofficial
黛安娜羅絲亮相2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自IG @metgalaofficial

傳奇歌姬黛安娜羅絲（Diana Ross）今時隔22年再度登上紐約大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala），今年主題「Superfine: Tailoring Black Style」，聚焦美國黑人文化如何形塑形塑當代時尚美學，她在兒子Evan Ross的鼓勵和陪伴下決定亮相。而正如黛安娜羅絲向來的風格，她一現身就搶盡全部的目光，以今年最巨大的裙擺和帽子登上藍地毯，裙擺大到需要8名男性工作人員協助搬運，連Zendaya都需要在幕後稍等才接著出場。

黛安娜羅絲表示，她上一次出席大都會藝術博物館慈善晚宴已經是2003的事，這次的群大衛他來說別具傳承意義，是一條「family gown」，上面的刺繡有她全部孩子和8名孫子的名字。

黛安娜羅絲亮相2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自IG @metgalaofficial
黛安娜羅絲亮相2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自IG @metgalaofficial
黛安娜羅絲亮相2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自IG @metgalaofficial
黛安娜羅絲亮相2025紐約大都會藝術博物館慈善晚宴。圖／摘自IG @metgalaofficial

博物館 黛安娜

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