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舊衣新穿總搭出新花樣！凱特王妃再現消化「茄紫色」時尚地雷的超強能耐
英國王室於英國5月5日時間，舉行第二次世界大戰歐戰勝利日（V-E Day）80周年紀念活動，多位王室成員齊聚白金漢宮，凱特王妃（Princess of Wales）再度以優雅穩重的形象成為焦點，展現王室典範氣場，即使舊衣新穿早非罕事，但她的穿搭總是能驚豔全場。
為呼應這歷史意義深遠的紀念日，凱特王妃再次重上王室服裝中的Emilia Wickstead訂製大衣式連身裙，而2022年接待南非總統到訪時，也是以此洋裝典雅亮相。這件裙裝以沉穩的茄紫色呈現，設計採用合身剪裁與細膩摺飾，營造溫婉與正式兼具的氛圍。裙襬流暢、長袖設計展現王妃一貫的端莊形象，而領口的西裝翻領則添增幹練氣息。
配件選擇也極具巧思，凱特搭配來自Sean Barrett Millinery 的圓頂帽，並穿上Ralph Lauren的裸色高跟鞋，延續她上月訪蘇格蘭時對該品牌的偏好。珠寶方面，她佩戴象徵皇家海軍航空隊的徽章，向參與活動的退役軍人致敬，並以紅寶石項鍊及耳環相呼應，點綴整體造型。
這天包括威廉王子與三個小孩、卡蜜拉王后等王室成員皆到場，一同站上白金漢宮陽台，觀賞特別安排的軍機飛行儀式，而夏綠蒂公主則重穿去年耶誕節的同款服飾，展現王室節儉傳統與世代風範。
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