聽新聞
0:00 / 0:00
陳香伶新作「烈愛」刺繡嫁裳情感論證 中正紀念堂展出
台灣美術院40位院士參與的「維度綻放」年度展正在中正紀念堂展出，台南藝術家陳香伶其中一幅詮釋女性議題的新作「烈愛」，融合清代刺繡與婚嫁意象，剛從巴黎大皇宮展出返台亮相，吸引目光。
「烈愛」以一襲紅色清代蟒袍婚嫁象徵為主體，詮釋女性議題，豔紅與金紋呈現熱烈情感，探討婚禮與愛情。豔紅嫁衣代表熾熱愛戀，金色吉祥紋飾隱涵對婚姻的期許。「以愛為名的婚姻，對女性是自我價值的實現，且是無我的全然奉獻」。
陳香伶想問參觀者，婚姻對現代女性的意義，「是成全、是奉獻，還是自我消融？」她說，這作品是對「以愛為名」的關係提出質疑。
他說，畫筆也是繡針，「密密繡畫的既是絲綢上斑斕的彩圖，也是跌宕曲折卻展現出精彩的人生」。身為女性，經歷了為人女、為人妻、為人母的人生階段，遭逢生死離別及苦難，作品畫出自身經歷與昇華，「只有在深沈的黑暗幽邃中，才能盡現生命艷燦的光芒」。她以生命經驗參照古老刺繡，敘說身處男性主宰威權體制下的女性自覺，藉古典寫實油畫技法層疊筆繪，揭露潛藏許久的壓抑。
陳香伶出生台南，高三時以第一名保送台師大美術系。大三時榮獲全省美展西畫類首獎，赴美取得紐約普拉特藝術學院碩士返台，目前任教台南應用科大與成功大學。長年以油畫為主，畫風寫實細膩，聚焦女性經驗與身體語言。是台灣唯一兩度獲得奇美藝術獎的女性畫家家。
她除了創作、藝術教育也擔任比賽評審，2023年獲聘台灣美術院院士，今年與該院院士赴參加法國文化部支持舉辦的Art Capital藝術展，為台灣藝壇爭光。中正紀念堂展出到5月6日。
多年來她的作品在全台各地辦過個展與聯展，並到大陸、日、韓與歐洲等地展出。作品除私人收藏，也獲國美館、奇美博物館、國父紀念館、中正紀念堂等重要藝文機構典藏。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言