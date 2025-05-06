陳香伶新作「烈愛」刺繡嫁裳情感論證 中正紀念堂展出

台灣美術院40位院士參與的「維度綻放」年度展正在中正紀念堂展出，台南藝術家陳香伶其中一幅詮釋女性議題的新作「烈愛」，融合清代刺繡與婚嫁意象，剛從巴黎大皇宮展出返台亮相，吸引目光。

「烈愛」以一襲紅色清代蟒袍婚嫁象徵為主體，詮釋女性議題，豔紅與金紋呈現熱烈情感，探討婚禮與愛情。豔紅嫁衣代表熾熱愛戀，金色吉祥紋飾隱涵對婚姻的期許。「以愛為名的婚姻，對女性是自我價值的實現，且是無我的全然奉獻」。

陳香伶想問參觀者，婚姻對現代女性的意義，「是成全、是奉獻，還是自我消融？」她說，這作品是對「以愛為名」的關係提出質疑。

他說，畫筆也是繡針，「密密繡畫的既是絲綢上斑斕的彩圖，也是跌宕曲折卻展現出精彩的人生」。身為女性，經歷了為人女、為人妻、為人母的人生階段，遭逢生死離別及苦難，作品畫出自身經歷與昇華，「只有在深沈的黑暗幽邃中，才能盡現生命艷燦的光芒」。她以生命經驗參照古老刺繡，敘說身處男性主宰威權體制下的女性自覺，藉古典寫實油畫技法層疊筆繪，揭露潛藏許久的壓抑。

陳香伶出生台南，高三時以第一名保送台師大美術系。大三時榮獲全省美展西畫類首獎，赴美取得紐約普拉特藝術學院碩士返台，目前任教台南應用科大與成功大學。長年以油畫為主，畫風寫實細膩，聚焦女性經驗與身體語言。是台灣唯一兩度獲得奇美藝術獎的女性畫家家。

她除了創作、藝術教育也擔任比賽評審，2023年獲聘台灣美術院院士，今年與該院院士赴參加法國文化部支持舉辦的Art Capital藝術展，為台灣藝壇爭光。中正紀念堂展出到5月6日。