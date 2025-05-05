地標網通母親節iPad、三星平板下殺7.9折起 舊換新加碼

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
地標網通母親節檔期推出「平板破盤專案」，主打iPad新品與Android熱銷機型限時7.9折起，回收價也優於蘋果原廠，為顧客爭取最具競爭力的價格。圖／地標網通提供
地標網通母親節檔期推出「平板破盤專案」，主打iPad新品與Android熱銷機型限時7.9折起，回收價也優於蘋果原廠，為顧客爭取最具競爭力的價格。圖／地標網通提供

迎接母親節，地標網通觀察發現，平板已成為現代家庭不可或缺的數位工具，尤其是許多媽媽偏好使用大螢幕，無論是追劇、學習、閱讀，還是與家人視訊聯繫，皆以平板為主。為了替子女減輕送禮負擔、也讓媽媽用得更舒適，地標網通即日起推出「平板破盤專案」，主打iPad新品與熱銷Android機型限時7.9折起，同時祭出舊機回收加碼，高於原廠行情的價格，力拼價格最具競爭力。

其中，Samsung Tab系列推出多款母親節限定優惠，包括入門款Tab A9 WiFi版限時7.9折，地標價僅4,290元，輕鬆入手；偏好追劇的媽媽可選擇螢幕更大的Tab A9+，同樣享有7.9折優惠；而新上市的Tab S10 FE WiFi機種則主打防水防塵與長效電池，8.8折破盤價13,990元，適合經常外出的活力型媽媽。旗艦款Tab S10+更下殺至8.2折，提供專業級大螢幕與強效多工能力，全方位超人媽媽首選。

蘋果近期推出全新iPad系列，地標網通推出8.3折超殺優惠，小巧便攜的iPad mini第7代，以14,990元入手價吸引小尺寸隨身攜帶記錄生活的媽媽；搭載M4晶片的iPad Pro 11吋也有8.9折優惠，地標價30,790元。此外，2025年最新款iPad入門機種與支援行動網路的2022年版iPad 10.9吋也同步破盤下殺，滿足不同使用需求。

為讓民眾以更實際方式表達孝心，地標網通同步推出「舊機變現金，媽媽冒愛心」專案，蘋果舊機最高回收價達42,500元，其中iPhone 15 Pro Max可換取最高30,000元，較原廠估價高出最多5,400元。即使沒有換機打算，也可趁機整理家中閒置手機，換現金轉作紅包送媽咪超實際。

活動自即日起至5月11日止，購機贈康乃馨香皂花，買指定機款還可享ALTI隨芯充迷你行動電源買1送1，全台門市提供即時現貨、資料轉移與操作教學，讓媽媽升級新機無負擔，暖心又實用。

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