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夏天吃鍋有沒有搞錯？7-ELEVEN立夏逆勢推單人火鍋專區

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN攜手知名餐飲品牌推出獨家「超有料」火鍋湯底系列，簡單加熱後即可食用，1人即可即食開鍋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手知名餐飲品牌推出獨家「超有料」火鍋湯底系列，簡單加熱後即可食用，1人即可即食開鍋。圖／7-ELEVEN提供

夏天促銷火鍋有沒有搞錯？7-ELEVEN看準台灣人一年四季都愛吃鍋的神秘習性，特別擴大設置「饗喫鍋火鍋專區」，目前已於全台2,800間門市導入，販售多款名店湯底、火鍋料、有機蔬菜，並強化冷凍生鮮品項，提供小份量肉品與海鮮，主打適合1至3人享用的「輕火鍋」，讓消費者一年四季都能隨時開鍋。

即日起至5月27日推出多項優惠，包括個人鍋底搭配指定冷凍肉品任選8.8折、「饗喫鍋」指定鍋底任選8.8折、韓式湯底買1送1。另外，foodomo外送平台同步推出「好想吃火鍋」活動，滿299元享9.5折優惠，最高折抵100元，一鍵下單外送到家。

7-ELEVEN指出，火鍋商品在每年4月至9月的銷售占比超過4成，且春夏業績近年也有雙位數成長，引進火鍋專區的門市，品類業績表現更較一般門市高出4倍。其中常溫「即食火鍋」最受歡迎，像是「紅豆食府老上海醃篤鮮」、「太和殿麻辣鴨血豆腐鍋」，也同步帶動玉米筍、即食麵、微波白飯等周邊商品銷售。

看準消費者對即食火鍋與加料需求，7-ELEVEN推出「麻神藤椒酸菜鍋」，採用職人醃製酸菜，搭配藤椒湯底呈現酸辣鮮香風味，可再搭配肉片、蔬菜增添層次，微波加熱即可享用，方便快速。

此外，7-ELEVEN也強化火鍋商品外送服務，foodomo、Uber Eats、foodpanda 3大平台同步開設火鍋專區，並發現消費者常搭配冰飲享用鍋物，即日起也推出「成都楊桃冰-楊桃汁」、「博仁堂仙楂洛梅飲」、「鼎王烏梅汁」推薦可搭配鍋物一同購買，提供個人、小家庭與上班族在炎炎夏日也能隨時在家享受鍋物的樂趣。

7-ELEVEN也強化火鍋商品的外送服務，於foodomo、Uber Eats、foodpanda 3大外送平台同步開設線上「火鍋專區」方便消費者快速下單。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN也強化火鍋商品的外送服務，於foodomo、Uber Eats、foodpanda 3大外送平台同步開設線上「火鍋專區」方便消費者快速下單。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN擴大設置「饗喫鍋火鍋專區」，販售豐富湯底、火鍋料、時令蔬菜，並強化冷凍生鮮結構引進小份量肉品和海鮮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN擴大設置「饗喫鍋火鍋專區」，販售豐富湯底、火鍋料、時令蔬菜，並強化冷凍生鮮結構引進小份量肉品和海鮮。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN積極開發冷凍專區結構，引進豬、牛、羊、蝦仁、魚片等豐富生鮮選擇，主打一次可用完的份量。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN積極開發冷凍專區結構，引進豬、牛、羊、蝦仁、魚片等豐富生鮮選擇，主打一次可用完的份量。圖／7-ELEVEN提供

外送平台 消費者 火鍋

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