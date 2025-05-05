歡慶母親節！新竹大遠百名師揮毫 福卡獻祝福

為迎接母親節到來，新竹大遠百與亞東科技大學5日共同舉辦「遠百名師揮毫筆墨書畫展」，以傳統筆墨書畫演繹及福卡發放，提前為母親節獻上祝福。活動現場邀請到台灣書法協會吳麗琴、林子超、梁郁如、黃俊嘉、楊麗芬、賴信平，六位書畫名師共同揮毫「春、暉、韶、光、映、日」六字，寓意母愛的光輝及珍惜共同相處的美好時光。

今天的揮毫活動是由遠東百貨遠東百貨營運長林彰豊、亞東科技大學校長黃茂全等貴賓共同參與，特別邀請新竹國小書法班學生們前來，欣賞名師們現場揮毫，了解運筆技巧、箇中巧妙而加以學以致用。此活動除讓藝術文化能更貼近民眾，為了使民眾能共同參與特別安排福卡發放，現場六位名師將提筆寫出獨一無二的福卡，為大家獻上祝福。