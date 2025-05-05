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歡慶母親節！新竹大遠百名師揮毫 福卡獻祝福

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹大遠百名師揮毫筆墨書畫展，由亞東科技大學校長黃茂全領軍邀請六位書法名師與遠東百貨營運長林彰豊 、副總陳佑任及新竹市政府教育處長處林立生共同揭開序幕。業者／提供
新竹大遠百名師揮毫筆墨書畫展，由亞東科技大學校長黃茂全領軍邀請六位書法名師與遠東百貨營運長林彰豊 、副總陳佑任及新竹市政府教育處長處林立生共同揭開序幕。業者／提供

為迎接母親節到來，新竹大遠百與亞東科技大學5日共同舉辦「遠百名師揮毫筆墨書畫展」，以傳統筆墨書畫演繹及福卡發放，提前為母親節獻上祝福。活動現場邀請到台灣書法協會吳麗琴、林子超、梁郁如、黃俊嘉、楊麗芬、賴信平，六位書畫名師共同揮毫「春、暉、韶、光、映、日」六字，寓意母愛的光輝及珍惜共同相處的美好時光。

今天的揮毫活動是由遠東百貨遠東百貨營運長林彰豊、亞東科技大學校長黃茂全等貴賓共同參與，特別邀請新竹國小書法班學生們前來，欣賞名師們現場揮毫，了解運筆技巧、箇中巧妙而加以學以致用。此活動除讓藝術文化能更貼近民眾，為了使民眾能共同參與特別安排福卡發放，現場六位名師將提筆寫出獨一無二的福卡，為大家獻上祝福。

即日起至5月13日於B1F藝文長廊特別展出「春暉照大地 遠百書畫頌」名師書畫聯展，現場由吳麗琴、林子超、梁郁如、陳昀翊、黃俊嘉、楊麗芬、賴信平，七位書畫名師於現場展出18件書畫作品，讓民眾在購物的同時也能輕鬆的認識中華傳統書畫美學。

台灣書法協會吳麗琴、林子超、梁郁如、黃俊嘉、楊麗芬、賴信平，六位書畫名師共同揮毫「春、暉、韶、光、映、日」六字，寓意母愛的光輝及珍惜共同相處的美好時光。業者／提供
台灣書法協會吳麗琴、林子超、梁郁如、黃俊嘉、楊麗芬、賴信平，六位書畫名師共同揮毫「春、暉、韶、光、映、日」六字，寓意母愛的光輝及珍惜共同相處的美好時光。業者／提供

書法 母親節 遠百

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