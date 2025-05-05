藏壽司「15款三麗鷗扭蛋」超可愛！還有滿額贈、主題店
三麗鷗家族來了！蔵壽司攜手三麗鷗家族，將Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿、人魚漢頓等經典角色結合鮮度君，化身成為超萌限定扭蛋，還推出限定「花火吊飾」與「立體磁鐵」，以及集點週邊，讓粉絲通通帶回家。針對指定5間門市，還打造限定佈置，適合粉絲拍照打卡。呼應五月母親節，並打造「迎鮮祭」活動，陪伴媽媽度過溫馨時光。
藏壽司自5月9日至6月27日推出15款三麗鷗家族扭蛋，包括Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿、人魚漢頓化身5款限定「鮮度君趴趴吊飾」，慵懶地趴在壽司盤上，帶來滿滿療癒感。另外還推出5款的「花火吊飾」與5款「立體磁鐵」。各個人氣角色紛紛換上夢幻的櫻花和服，一同沉浸在夏日花火的璀璨時刻。同時角色也有豐富的細節，例如酷洛米戴上粉紫色骷髏頭飾，手裡還拿著酷洛米黑色頭巾造型的糰子；Hello Kitty則在經典蝴蝶結上多了粉色小飾品，完美還原角色魅力。
同時藏壽司也推出全新集點贈活動，凡活動期間單筆消費滿300元即可獲得1點，集滿指定點數就可兌換週邊產品。「摺疊旅行袋」以夏日花火結合 Hello Kitty、大耳狗喜拿、酷洛米、布丁狗及人魚漢頓等人氣角色，內層並貼心附設收納小袋，兌換點數13點，限量3,000個。「不鏽鋼隨手杯」，以柔和夢幻粉為底色，搭配穿著和服的三麗鷗家族角色，並採1,200ml大容量搭配握把設計，兌換點數16點，限量2,000個。
藏壽司精選「板橋遠科店」、「台北館前店」、「基隆中正信三店」、「台中惠文店」及「高雄岡山店」等5間門市，打造期間限定三麗鷗家族限定佈置，讓經典角色穿著和服與粉絲們一同用餐，彷彿進入夏日花火樂園。首次佈置亮相的「板橋遠科店」也於店門口佈置酷洛米打卡點，讓粉絲盡情與心愛角色合照留念。6月15日前至主題店與場景合照並完成打卡任務，就有機會將超萌的「可折式旅用提背袋」帶回家，共有Hello Kitty、大耳狗喜拿、美樂蒂、酷洛米等4種造型，每款各抽出3名幸運得主。
藏壽司限時7天推出「迎鮮祭」，主打「豪華三鮮（干貝、鮭魚、生蝦）」、「魚卵贅澤三貫軍艦」、「滿溢魚卵生鮭魚」、「柚享生鮭魚」、「炙烤奶油醬油北海道大帆立貝」、「豪華盛的滿滿小貝柱握壽司」、「蟹肉鮭魚卵茶碗蒸」、「蟹肉鮭魚卵海苔包」、「炙烤照燒鮭魚鮮蝦沙拉卷」等多款料理。另外還有新品「莓莓慕斯」、「布丁朵朵咖啡聖代」等特色甜點，北中南限定店鋪還有比利時巧克力霜淇淋、比利時巧克力牛奶霜淇淋等消暑冰品。
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