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台灣虎航7月開航高雄-仙台　限時促銷明早開賣2099起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航將於7月開航高雄-仙台航線，是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。記者黃仲明／攝影
台灣虎航將於7月開航高雄-仙台航線，是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。記者黃仲明／攝影

台灣虎航今天宣布，繼今年1月開航高雄-札幌（新千歲）航線，後將於7月再開航高雄-仙台航線，此航線不僅是高雄出發飛日本的第8條航線外，也是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。

台灣虎航表示，日本東北地區擁有豐富自然景觀與獨特歷史文化，四季皆有不同風情。夏季的仙台及周邊地區，綠意盎然、生機勃勃，是避暑的好去處；秋季時分，滿山遍野的楓紅將大地染成一片，令人陶醉。

南台灣的民眾透過台灣虎航高雄-仙台直飛航線，將能以最便捷的方式輕鬆展開一趟迷人的東北之旅。若再搭配台灣虎航現已飛航的桃園-仙台航線，台灣虎航提供往返台灣及仙台每周6班的航班選擇，也能鼓勵日籍旅客來台旅遊不需走回頭路，輕鬆進行雙城遊。

台灣虎航指出，高雄-仙台航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT-772，每周一、三、六的下午13:25自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每周一、三、六的下午19:00自仙台機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2025年5月6日上午10:00起至2025年5月7日晚間23:59推出單程未稅新台幣2099元起的開賣促銷價，搭乘日期為2025年7月16日起至2025年10月25日止。

目前台灣虎航高雄出發的航點包括札幌（新千歲）、東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門及峴港，待仙台開航後，共有11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

台灣虎航為慶祝7月開航高雄-仙台航線，將推出單程未稅新台幣2099元起的開賣促銷價。圖／台灣虎航提供
台灣虎航為慶祝7月開航高雄-仙台航線，將推出單程未稅新台幣2099元起的開賣促銷價。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 日本 航線

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