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屋馬「和牛燒肉」、酒店「限時限定套餐」 台中餐飲祭母親節優惠吸客

中央社／ 台中5日電

進入5月感恩月，台中市餐飲業者鑑於餐飲市場競爭激烈，在母親節檔期祭出優惠，知名燒肉餐廳宣布今天起平日限定點購任一套餐，加購母親節限定和牛套餐即享半價折扣。

母親節將至，屋馬餐飲集團宣布，感恩和牛月正式開跑，採用日本頂級「銘柄和牛」推出母親節套餐，今天起至5月底，平日限定在台中市各屋馬燒肉門市點購任一套餐，加購「母親節限定銘柄和牛套餐」即享半價優惠。再加價新台幣360元，還可獲限量「肉肉花」1份。

台中老牌全國大飯店於5月上旬的連續2個週末，推出兼具品質與價值感的母親節中式桌宴優惠，主打「1家1室」專屬包廂，為家庭提供私密舒適的用餐環境，同時主打2款組合的10人份中式桌宴。

米其林推薦餐廳「膳馨」在今年母親節推出合菜饗宴，菜色有十里飄香大元蹄、珍饈龍蝦桂花鬆、台式沙茶魷魚羹、清燉黑蒜全鴨鍋等。即日起至5月11日止，全台門市限量供應，提前預訂還贈康普茶與精美餐具組。

台中勤美洲際酒店即日起至5月18日期間，於館內4大主題餐廳限時推出母親節限定餐飲體驗，從義式風格、粵式匠藝、頂級鍋物到法式午茶，為母親量身打造，希望獻給所有母親享受美好時光。

台中日月千禧酒店極炙牛排館推出母親節套餐，5月10日至11日的午、晚餐時段，由主廚汪伯昇精選頂級及養生素材，融合中、西式料理手法，堆疊出豐富滋味，且可搭配精選佐餐美酒，營造滿滿儀式感。

套餐 母親節 餐廳

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