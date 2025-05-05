韓國金豬食堂將來台 連7年首爾米其林必比登推介
連續7年獲得首爾米其林指南必比登推介的韓國燒肉店「金豬食堂」預計13日來台開幕，今天開放國內某銀行卡友訂位，限量200張票券，僅1分鐘就全數秒殺。
韓國知名餐廳「金豬食堂」連續7年獲得首爾米其林指南必比登推介，並獲得不少韓國藝人推薦，也引發不少民眾討論。
金豬食堂將在5月13日來台開幕，今天開放該銀行卡友訂位，業者發布新聞稿表示首波優先訂位，今天上午9時準時開放，200張限量票券瞬間被1萬人瘋搶，僅60秒全數兌光。
民眾胡小姐表示，進去相關系統後，就一直卡在登錄界面，一直重新整理好幾次後，終於進到系統裡，但還是刷不到優惠券，最後只能放棄，希望第2波開放時流量可以加大，提供多一點位置可以兌換。
業者指出，對未能成功訂位的朋友深感抱歉，感謝大家熱情支持，將與該銀行持續優化訂位流程，讓更多人能搶先一嚐這場排隊也值得的韓式燒肉，第2波訂位時間預計13日上午10時開放該銀行信用卡持卡人到指定官網預約。
業者表示，未來開幕後將採現場候位制，不再開放線上訂位。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言