韓國金豬食堂將來台 連7年首爾米其林必比登推介

連續7年獲得首爾米其林指南必比登推介的韓國燒肉店「金豬食堂」預計13日來台開幕，今天開放國內某銀行卡友訂位，限量200張票券，僅1分鐘就全數秒殺。

韓國知名餐廳「金豬食堂」連續7年獲得首爾米其林指南必比登推介，並獲得不少韓國藝人推薦，也引發不少民眾討論。

金豬食堂將在5月13日來台開幕，今天開放該銀行卡友訂位，業者發布新聞稿表示首波優先訂位，今天上午9時準時開放，200張限量票券瞬間被1萬人瘋搶，僅60秒全數兌光。

民眾胡小姐表示，進去相關系統後，就一直卡在登錄界面，一直重新整理好幾次後，終於進到系統裡，但還是刷不到優惠券，最後只能放棄，希望第2波開放時流量可以加大，提供多一點位置可以兌換。

業者指出，對未能成功訂位的朋友深感抱歉，感謝大家熱情支持，將與該銀行持續優化訂位流程，讓更多人能搶先一嚐這場排隊也值得的韓式燒肉，第2波訂位時間預計13日上午10時開放該銀行信用卡持卡人到指定官網預約。

業者表示，未來開幕後將採現場候位制，不再開放線上訂位。