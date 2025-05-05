高雄入選全球最受矚目旅遊地 酷創祭邀踩點分享
高雄入選Klook 2025年全球最受矚目新興旅遊目的地榜單，業者舉辦「酷創祭」邀請百名創作者實地踩點與社群分享，希望透過社群擴散效應，激發更多人的旅遊靈感。
Klook今天發布新聞稿表示，日前舉辦首屆在台「酷創祭」，邀集超過百名創作者Kreator，透過實地踩點與社群分享，創作更多在地旅遊內容。
Klook指出，選址高雄是因為高雄入選Klook 2025年全球最受矚目新興旅遊目的地榜單，近年也成功舉辦多場國際級演唱會，逐步躍升為亞太地區音樂旅遊熱點，希望透過創作者真實體驗的分享，讓民眾深度探索在地魅力。
根據Klook統計，Klook Kreator計畫自上線2年以來，全球已吸引16個國家、超過2萬名創作者參與，累積超過18億次內容觀看。
Klook全球行銷副總裁楊文輝表示，現代旅客的旅遊體驗已與社群密不可分，高達96%的旅客一旅行就開啟發文模式，超過80%因內容創作者推薦而預訂旅行。
高雄市政府觀光局副局長孫春良說，高雄觀光局致力打造高雄成為具有國際吸引力的旅遊城市，強化在大型演唱會、景點與旅宿等多元面向的發展，期待未來透過更多主題式或攻略內容，讓海外旅客以全新視角探索高雄，發現城市中鮮為人知的精彩亮點。
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