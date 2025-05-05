聽新聞
0:00 / 0:00
虎航7月開航高雄-仙台線「單程2099元起」 明早10時開搶
台灣虎航今宣布，7月將再開航高雄-仙台航線，此航線不僅是高雄出發飛日本的第8條航線外，也是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。為慶祝新航線銷售，明（6日）早10時起至周三晚間11時59分，推出單程未稅2099元起的開賣促銷價，搭乘日期為7月16日至10月25日。
虎航指出，高雄-仙台航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT-772，每周一、三、六的下午1時25分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每周一、三、六的晚間7時自仙台機場起飛，加上現有飛航的桃園-仙台航線，共提供往返台灣及仙台每周6班的航班選擇，也能鼓勵日籍旅客來台旅遊不需走回頭路。
虎航表示，目前台灣虎航共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛日本、韓國最多航點的國籍航空，高雄出發的航點，包含札幌（新千歲）、東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門及峴港，待仙台開航後，共有11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。
另外，星宇航空4月中旬開航台北-神戶、台中-神戶兩航線。星宇表示，神戶航線以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每周3班、台中-神戶每周7班往返服務。
此外，星宇也攜手可樂旅遊、東南旅遊、喜鴻假期、雄獅旅遊等旅行社推出神戶進出團體行程，最低價3萬6800起。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言