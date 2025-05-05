虎航7月開航高雄-仙台線「單程2099元起」 明早10時開搶

台灣虎航今宣布，7月將再開航高雄-仙台航線，此航線不僅是高雄出發飛日本的第8條航線外，也是高雄出發首條直飛日本東北地區的航線。為慶祝新航線銷售，明（6日）早10時起至周三晚間11時59分，推出單程未稅2099元起的開賣促銷價，搭乘日期為7月16日至10月25日。

虎航指出，高雄-仙台航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT-772，每周一、三、六的下午1時25分自高雄國際機場起飛；回程航班編號IT-773，每周一、三、六的晚間7時自仙台機場起飛，加上現有飛航的桃園-仙台航線，共提供往返台灣及仙台每周6班的航班選擇，也能鼓勵日籍旅客來台旅遊不需走回頭路。

虎航表示，目前台灣虎航共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛日本、韓國最多航點的國籍航空，高雄出發的航點，包含札幌（新千歲）、東京成田、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩、金浦、澳門及峴港，待仙台開航後，共有11條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

另外，星宇航空4月中旬開航台北-神戶、台中-神戶兩航線。星宇表示，神戶航線以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每周3班、台中-神戶每周7班往返服務。

此外，星宇也攜手可樂旅遊、東南旅遊、喜鴻假期、雄獅旅遊等旅行社推出神戶進出團體行程，最低價3萬6800起。